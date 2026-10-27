Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera una jornada mayormente nublada, con una temperatura máxima de 21°C. Para el resto de la semana, se anticipa un aumento progresivo de las temperaturas.

La ciudad de Santa Fe comenzó la mañana de este martes con 13,9°C, cielo parcialmente nublado y una humedad del 79%, según los datos meteorológicos actualizados a las 6. La presión atmosférica se ubicó en 1016 hPa, mientras que el viento soplaba del este a 8 kilómetros por hora. La visibilidad era de 12 kilómetros.

Para el resto del día, el Servicio Meteorológico Nacional prevé condiciones mayormente nubladas, tanto durante la mañana como por la tarde y la noche. La temperatura mínima pronosticada es de 13°C, mientras que la máxima alcanzará los 21°C.

Puede interesarte

Durante la mañana, la temperatura rondará los 17°C, con viento del noreste de entre 13 y 22 kilómetros por hora. Por la tarde, se espera que el termómetro llegue a los 21°C, con viento del norte de entre 7 y 12 kilómetros por hora. Hacia la noche, la temperatura descenderá hasta los 18°C, con circulación de aire del este.

En cuanto a las precipitaciones, la probabilidad se mantendrá entre el 0% y el 10% durante los tres períodos del día. De esta manera, el pronóstico no anticipa lluvias para este martes en la capital provincial.

El sol salió a las 6.10 y se ocultará a las 19.24, por lo que la jornada tendrá más de 13 horas de luz natural.

Pronóstico extendido

Las temperaturas comenzarán a subir desde el miércoles en Santa Fe, de acuerdo con el pronóstico extendido del SMN. Después de una jornada con una máxima de 21°C, se espera un progresivo ascenso de las marcas térmicas durante la segunda mitad de la semana.

Miércoles: se pronostica una temperatura mínima de 14°C y una máxima de 25°C. El ambiente será más cálido que el del martes, con un incremento de cuatro grados en la temperatura máxima prevista.

Jueves: la mínima se ubicará en 15°C y la máxima llegará a los 26°C. De esta manera, continuará la tendencia al ascenso de las temperaturas en la ciudad.

Viernes: se espera una mínima de 15°C y una máxima de 28°C. Será la jornada más cálida de las tres, con condiciones térmicas que anticipan una segunda mitad de semana con un ambiente más primaveral.