La casa de Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe) volvió a vivir una noche cargada de tensión, estrategias cruzadas y movimientos que alteraron por completo el tablero del juego. En una gala de nominación en la que pasó de todo, desde sanciones y beneficios especiales hasta una fulminante y una espontánea decisivas, Santiago del Moro terminó revelando una placa numerosa que ya anticipa una definición caliente. De esta manera, nueve participantes quedaron nominados y ahora se juegan su continuidad en una semana en la que el voto del público será negativo.

La conformación de la placa no empezó de cero. Dos nombres ya estaban asegurados antes de que los jugadores pasaran por el confesionario. Por un lado, Solange Abraham, que arrastraba una nominación pendiente desde antes de viajar para participar de La Casa de los Famosos. Por el otro, Tamara Paganini, que fue fulminada por Manu Ibero, el nuevo líder de la semana, en una de las jugadas más fuertes de los últimos días.

Con ese punto de partida, el resto de los participantes comenzó a votar y fue delineando una placa que terminó incluyendo a Franco Zunino, Gisela “Yipio” Pintos, Daniela de Lucía, Eduardo Carrera, Danelik Galazán, Yanina Zilli y Brian Sarmiento. Así, la lista final quedó compuesta por Sol Abraham, Tamara Paganini, Franco Zunino, Yipio, Daniela, Eduardo, Danelik, Yanina y Brian, nueve jugadores que quedaron expuestos en una semana decisiva para el reality de Telefe.

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La noche estuvo atravesada por el liderazgo de Manuel Ibero, que terminó siendo determinante para el resultado. Luego de que Luana Fernández perdiera su liderazgo por una sanción, tras haber revelado información del juego, Manu tomó ese lugar y manejó los beneficios más importantes de la semana. No solo fulminó a Tamara, sino que además otorgó inmunidad a Emanuel Di Gioia y Nazareno Pompei, que por ese motivo no pudieron ser votados ni tampoco participaron de la nominación.

Además, Manuel utilizó una nominación espontánea que también pesó fuerte en la placa final. En el confesionario le dio tres votos a Eduardo y dos a Zunino. Según explicó, esa decisión estuvo directamente ligada a la inmunidad que le dio a Emanuel, para no dividir votos entre ambos jugadores y lograr un objetivo más contundente. Fue una jugada quirúrgica, pensada al detalle, que terminó aportando una parte importante de la configuración final.

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Otro de los momentos clave lo protagonizó Yanina Zilli, que contó con un beneficio especial heredado de Martín Rodríguez antes de salir de la casa. Gracias a la disposición “3, 2, 1”, pudo repartir seis votos en total: tres para Yipio, dos para Daniela y uno para Titi. Ese poder extra la colocó en el centro de la estrategia semanal y tuvo incidencia directa en varios de los nombres que terminaron en riesgo.

En el detalle del recuento, el participante más votado por la casa fue Franco Zunino, que sumó 11 votos y quedó al tope de la placa. Detrás suyo apareció Yipio, con 7. Luego se ubicaron Eduardo Carrera y Daniela de Lucía, ambos con 6. Más atrás quedaron Yanina Zilli, Danelik Galazán y Brian Sarmiento, todos con 3 votos. A pesar de haber recibido votos, Manuel, Titi, Grecia, Lolo y Juanicar lograron quedar afuera de la placa definitiva.