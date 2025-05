El miércoles 28 de mayo, el ex Gran Hermano participó de Gossip, el programa conducido por Pilar Smith en Net TV, y fue sorprendido con un especial video de su pareja.

"Hola mi amor, ¿cómo estás? Pasaba por acá a dejarte un saludito y un beso enorme porque ya te extraño. Por más que estuvimos juntos hace unos días, ya me acostumbré a dormir con vos, y anoche dormí muy mal... siento que es porque no estabas vos", expresó Samanta Herdt, actriz, cantante y exparticipante de Survivor.

"Pasaba por acá también para agradecerte por la persona que sos conmigo y por cómo me hacés sentir cuando estoy con vos. Sos una persona hermosa, increíble, y agradezco haberte conocido; lamento no haberlo hecho antes. Gracias por la confianza que me tuviste desde un principio. Siento que conectamos muy rápido. Por más que hace poco nos conocemos, yo siento que nos conocemos de toda la vida", agregó.

Puede interesarte

Emocionado, Joel Ojeda manifestó: "Con Samanta nos conocemos hace muy poco tiempo y como ella bien dice, desde el primer momento tuvimos una conexión muy particular y nos hemos tratado como si nos conociéramos de otra vida. Siento que encontré una persona que realmente tengo ganas de seguir conociendo y me encanta".

"Haber encontrado a Sami en este momento en este momento es como... me están pasando cosas muy buenas, estoy haciendo mi casa, tengo un grupo de amigos espectacular, trabajo, estoy en la cresta de la ola. Estoy feliz, por ahí me ven en la tele que soy bardero, es un poco lo que se necesita para estar acá, pero soy sincero, nunca me vendí en el medio", reflexionó el ex de Catalina Gorostidi.

¿Quién es Samanta Herdt?

Samanta Herdt participó de "Survivor", el reality conducido por Marley que se emitió por Telefe en 2024.

En Instagram cuenta con más de 88 mil seguidores y en su perfil describe que es modelo, cantante, actriz y bailarina.

Puede interesarte

Tanto en YouTube como en Spotify tiene publicadas canciones de su autoría y, además, un reel donde muestra sus dotes para la actuación.

Samanta Herdt también ofrece contenido para adultos mediante la app "Cafecito" y en su cuenta expresa: "Hola amores. Y bueno, empecemos a facturar con las fotos y videos que no puedo subir a IG. Si no llegás a la suscripción mensual, regálame un cafecito o más, y te mando un regalito. Los amo".