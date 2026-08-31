A tres años de la muerte de Silvina Luna, Gustavo Conti volvió a recordarla públicamente. El actor y uno de sus grandes amigos compartió en sus redes sociales varias imágenes junto a la modelo y le dedicó un sentido mensaje.

Luna murió el 31 de agosto de 2023, a los 43 años, después de atravesar un delicado cuadro de salud que derivó en su internación durante más de dos meses.

“Hoy 3 años ya gordita hermosa. El tiempo pasa, tan rápido, pero nunca te fuiste. Todos los días rezo por vos y recuerdo lo inmensamente que fuiste siempre. Solamente recuerdos, sonrisas y todo lo lindo que vivimos nosotros”, escribió Conti.

El recuerdo de su amigo

El actor expresó el dolor que todavía siente por la pérdida y destacó las cualidades que, según recordó, caracterizaban a Luna.

“Amor, alegría y sobre todo la calidad de persona que te destacaba de un ser humano común... hoy deseo de que estés en paz, aunque me deje gusto a poco no saber nada nuevo vos. Siempre presente, Silvina”, concluyó.

Junto al mensaje, Conti publicó distintas imágenes que había compartido anteriormente con la modelo, con quien mantuvo una estrecha amistad desde los años en que ambos participaron de Gran Hermano.

La causa de la muerte

Silvina Luna falleció luego de padecer una insuficiencia renal crónica que, según el material, se generó a partir de una cirugía a la que se sometió para aplicarse polimetilmetacrilato.

La modelo permaneció internada en el Hospital Italiano durante más de dos meses mientras esperaba un trasplante de riñón. Sin embargo, el procedimiento no pudo concretarse debido a su delicado estado de salud y a las distintas complicaciones que atravesó.

Dos años después de su muerte, las pericias judiciales permitieron conocer la causa exacta de su fallecimiento. Según se determinó, sufrió un “tromboembolismo pulmonar, producto de una sepsis originada en una enfermedad granulomatosa gigantocelular a cuerpo extraño”.

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Por qué no participa del documental

En abril, Conti había confirmado que no formará parte de Perfecta: La voz de Silvina Luna, un documental realizado a partir de archivos, entrevistas, videos y audios de la modelo, cuyo estreno está previsto para 2027.

Durante una entrevista con Desayuno, por América, el actor explicó los motivos de su decisión y remarcó que prefirió preservar el vínculo que había tenido con Luna mientras ella estaba viva.

“No formo parte de la serie. Cuando me pidieron autorización para estar, les dije que no quería. Lo que tenía con Silvina lo tenía en vida. Lo aproveché. Le dije cuánto la quería, todo lo que pude hacer por ella lo hice en vida”, había señalado.

El motivo por el que decidió alejarse

Conti también contó que después de la muerte de Luna atravesó situaciones que lo llevaron a tomar distancia del entorno de la modelo y del proyecto audiovisual.

“Cuando pasó el desenlace que pasó, a mí me maltrataron y preferí entonces abrirme y no formar parte”, había explicado.

En aquella oportunidad, además, sostuvo que actualmente mantiene contacto únicamente con una amiga de Silvina, quien continuó acompañándolo.

A tres años de su muerte, el actor volvió a dedicarle unas palabras públicamente y eligió recordar a quien fuera su amiga a través de momentos compartidos y de un mensaje cargado de afecto.