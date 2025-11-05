La noche del martes en las cocinas de MasterChef Celebrity (Telefe) fue escenario de una inesperada toma de postura en una de las rivalidades más comentadas del espectáculo argentino: la que enfrenta a Wanda Nara y la China Suárez y que ya tiene dos bandos marcados. La encargada de introducir el tema fue Sofía Gonet, conocida en redes como La Reini, quien no dudó en elegir un bando tras un desafío en el realitym

El desafío de la noche se basó en el azar. El jurado, encabezado por Germán Martitegui, presentó una ruleta con las caras de los chefs y la conductora. Fue entonces que Martitegui explicó la dinámica: "Esta noche va a jugar el azar". Tras esto, aseguró que los participantes debían girar la ruleta y cocinar el plato característico de la personalidad que les tocara.

La suerte estuvo de lado de Sofía Gonet, quien compartió equipo con Luis Ventura y Valentina Cervantes. El destino les sonrió doblemente ya que cayeron en el equipo de Wanda Nara y descubrieron que su tarea sería preparar el plato más sencillo de todos los posibles: una hamburguesa. Algo que, claro, hace referencia a un escándalo que involucra a Mauro Icardi.

Fiel a su estilo directo y con la picardía que la caracteriza en sus entrevistas individuales, La Reini no dejó pasar la oportunidad para celebrar su buena fortuna con una frase que rápidamente se convirtió en titular y agitó las aguas mediáticas. Aunque también fue celebrada por varios fans.

La Reini marcó posición: "siempre team Wanda nunca team China"#MasterChefCelebrity pic.twitter.com/ka2JPsxGZt — emi (@eeemiliano) November 5, 2025

Aprovechando la felicidad de haber quedado bajo la tutela de Wanda y con un desafío culinario accesible, Sofía Gonet lanzó una declaración sin filtros sobre la eterna guerra mediática, La Reini explicó: "Siempre team Wanda, nunca team China", disparó en su entrevista individual, dejando en claro de qué lado está en la famosa rivalidad que sigue generando comentarios en la farándula.