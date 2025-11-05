A pocos días del escándalo que protagonizó al pelearse con una mujer por celos, Tamara Báez volvió a quedar en el centro de la escena mediática. Pero esta vez no fue por un enfrentamiento, sino por una situación que la tiene como víctima. En sus redes sociales, la expareja de L-Gante denunció que sufre hostigamiento por parte de una seguidora que la agrede constantemente por su aspecto físico.

La influencer, que suele compartir en Instagram los momentos en familia junto a su hija, Jamaica, sus looks, tratamientos estéticos, compras y viajes que realiza; en las últimas horas sorprendió a sus fans al mostrar los violentos mensajes que recibe por su apariencia.

“Bastante gorda la desagradecida”; “Tenés que buscar una para adelgazar”; “Tamara se comió a Tamara”, fueron algunas de las frases que recibió la influencer en su cuenta de Instagram. Lejos de detenerse, la cibernauta redobló los ataques cuando Báez contó que se había sometido a una cirugía estética, la cual incluyó liposucción en abdomen, muslos y cintura, además de transferencia de grasa a los glúteos. “Ridícula”; “Adelgazá asquerosa”; “La única forma que adelgaces”, fueron los nuevos agravios.

Tamara Báez expuso los violentos mensajes que recibe por su aspecto físico. (Foto: Instagram/ @tamibaez222).

Cansada del acoso, no solo expuso a la seguidora, sino que la ex de L-Gante compartió un contundente mensaje. “¿Qué le hice yo para ser tan asco de persona? ¿Qué le pasa? ¿Nunca vio a una persona gorda, como dice ella todo el tiempo? ¿No tenés vida? Enferma”, escribió con enojo. Luego, fue más allá: “Voy a empezar a escrachar a todas las forr*** criticonas (como hacía antes)”.

No es la primera vez que Tamara enfrenta críticas por su cuerpo. En junio pasado, ante comentarios similares, la mediática reveló que padece hipotiroidismo, diagnóstico que recibió después del nacimiento de su hija. “Estoy medicada hace dos meses y de por vida, no me queda otra”, contó entonces.