Un ex policía de la Ciudad que trabajaba como repartidor de divisas se defendió a tiros de una emboscada y dejó a un delincuente gravemente herido en el barrio porteño de Núñez.

El violento episodio se registró el pasado miércoles alrededor de las 14:30 en la calle Vedia al 2100, cuando la víctima, de 53 años, llegó al lugar para concretar lo que creía era una entrega habitual de paquetes de dinero.

Fuentes de la investigación informaron que los asaltantes habrían hackeado un teléfono para citar al hombre en ese domicilio y abordarlo entre cuatro sospechosos que se movilizaban en dos motocicletas. "Fue un estruendo muy fuerte; salimos sin entender qué pasaba y vimos a un hombre tirado en el piso pidiendo ayuda", relató un testigo sobre los instantes posteriores a la detonación que conmocionó a la zona.

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Al descender de su vehículo, el trabajador fue interceptado por los malvivientes y uno de ellos extrajo un arma de fuego para amenazarlo. Ante el peligro inminente, el ex efectivo reaccionó con rapidez: logró tomar distancia y, tras un forcejeo, sacó su revólver Taurus Tracker calibre .357 y efectuó un disparo que impactó en el muslo derecho del agresor, a la altura de la ingle.

#CABA #Nuñez



Un delivery de dólares acudió a una vivienda para concretar una operación y era una emboscada. Respondió a los tiros. pic.twitter.com/QEb9ywRLlL — Hechos y Derecho (@Hechosanderecho) April 4, 2026

Mientras el delincuente de 28 años caía herido en la vereda perdiendo abundante sangre, sus tres cómplices huyeron a toda velocidad del lugar y permanecen prófugos. La secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad que captaron tanto el estallido como los gritos de desesperación de los implicados.

En medio del pánico generalizado, algunos vecinos intervinieron para asistir al herido utilizando una sábana a modo de torniquete improvisado para frenar la hemorragia hasta la llegada de las ambulancias.

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Se conoció, además, un audio estremecedor donde se escucha al sospechoso pedir clemencia y suplicar que no lo dejaran morir mientras aguardaba el traslado sanitario bajo custodia policial. "Gritos, personas asomadas por las ventanas y confusión generalizada", describió otro vecino sobre el clima caótico que se vivió en la cuadra.

El asaltante baleado permanece internado en estado reservado, mientras las fuerzas de seguridad analizan el material fílmico para identificar y localizar al resto de la banda que planeó el asalto.