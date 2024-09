La esperada reunión de Oasis podría incluir a un nuevo miembro en el escenario: Gene Gallagher, el hijo de Liam Gallagher. El joven de 23 años se está preparando para sorprender a los fanáticos del rock al ser uno de los actos de apertura del tour de reunión de la banda. Además de su rol en el escenario, Gene ha jugado un papel clave en la reconciliación entre su padre y su tío Noel Gallagher, contribuyendo a la unión familiar.

Gene no solo está emocionado por apoyar a Oasis, sino que también ve esta oportunidad como un impulso significativo para su carrera musical. Un informante del periódico británico comentó que “Gene está encantado de tocar con su padre y sabe que será una gran oportunidad para su carrera”.

El joven también lidera su propia banda de rock indie, Villanelle, que lanzará su primer sencillo con un sello independiente en noviembre. Gene, cuyo madre es la cantante canadiense Nicole Appleton del grupo All Saints, ha expresado su ambición de “hacer la banda más grande del mundo”.

Aunque Gene ha sido telonero de su padre en la gira Definitely, Maybe, tuvo que audicionar para el papel. Liam, con su característico humor, le dijo: “Vamos, veamos de qué estás hecho, porque si eres una mierda no tocarás”. Finalmente, Liam aprobó y anunció en sus redes sociales: “Son buenos. Los voy a poner primero para el tour Definitely, Maybe”.

La gira de Oasis incluirá 17 fechas en el Reino Unido, con presentaciones en ciudades como Dublín, Liverpool, Mánchester y Londres, además de posibles fechas internacionales que se anunciarán.

La reunificación de los hermanos Gallagher para esta gira ha sido facilitada en parte por la intervención de Gene y su prima Anaïs, hija de Noel. Aunque Automotion no estará en el tour, los rumores indican que Oasis podría extender la gira a Estados Unidos, con planes potenciales para tocar en lugares importantes como el estadio SoFi en Los Ángeles.