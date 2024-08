A 15 años de la icónica pelea entre los hermanos Gallagher que llevó a la salida de Noel de Oasis y marcó el fin de una era para la banda, el pasado domingo 25 de agosto, la cuenta oficial de Oasis en Instagram publicó un video misterioso que ha encendido la esperanza de los seguidores sobre un posible regreso del grupo.

La intriga comenzó horas antes del posteo, cuando el medio inglés The Sunday Times desató un torbellino en las redes sociales al sugerir que la reunificación de Oasis podría estar en camino. El periodista Jonathan Dean reportó que "Noel y Liam Gallagher parecen haber resuelto sus diferencias y, si esta tregua perdura, podrían ofrecer conciertos masivos en Londres y en el Heaton Park de Manchester en 2025".

A pesar de estos rumores, y de las especulaciones de que la banda podría estar preparando hasta 10 presentaciones en el emblemático Estadio de Wembley, Liam Gallagher respondió a los rumores diciendo que no tenía conocimiento de tales planes. "Sinceramente, no he escuchado nada", comentó el músico en respuesta a un seguidor en la red social X.

No obstante, el misterio se profundizó con una publicación en Instagram realizada el domingo. En el breve video compartido por la banda, solo se puede ver la fecha "27.08.24. 8am". Esta misma grabación también fue publicada por los hermanos Gallagher en sus perfiles personales.

Puede interesarte

Aunque los músicos no ofrecieron detalles adicionales sobre el significado de estos números, los fans comenzaron a especular que podría tratarse de una fecha y hora para un anuncio importante sobre el regreso de la banda, ya sea para los conciertos mencionados por The Sunday Times o para el lanzamiento de nueva música.

El desconcierto entre los seguidores se intensificó con el temor de que el comunicado podría referirse simplemente a la publicación de un álbum remasterizado, lo cual no implicaría necesariamente una reunión de la banda. Por ahora, los fieles admiradores de Oasis deberán esperar unas pocas horas más para descubrir el verdadero propósito del enigmático video.