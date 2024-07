El presidente de Rosario Central, Gonzalo Belloso, reveló este lunes que el último sábado Ángel Di María le confirmó que no va a volver al club de Arroyito al menos este año y dijo que el motivo es porque ante las amenazas que sufrieron él y su familia, siente que su seguridad no está garantizada.

En diálogo con el programa Radiópolis, de Radio 2, el directivo negó que haya habido un problema por la duración del contrato, tema del que ni siquiera, sostuvo el presidente, se habló.

"La vuelta de Angelito es o fue un sueño para todos los hinchas de Central. En estos últimos años se afianzó la idea de que venía. El club creció un poco más y creíamos que estábamos en un buen momento para recibirlo, con un plantel bien armado, técnico de la casa y una estructura sólida. Pero nos informó que no está garantizada la seguridad ni para él ni para su familia", explicó Belloso.

"Nos dijo que no se sentía seguro y que tomó la decisión después de la Copa América. El sábado nos dijo que no siente las garantías de seguridad y nos dijo que no podía volver al club. A nosotros nos duele, pero respetamos muchísimo la decisión", remarcó.

"Nunca pidió jugar por cuatro meses ni dos años, en este último tiempo pensó volver, pero no se convencieron de eso. Nosotros pudimos contarle nuestras propias experiencias, que con Carolina nosotros vivíamos en Uruguay cuando asumimos la presidencia del club, tuvimos amenazas de todo tipo, verbales, críticas en mi casa, en lo de mi suegro, en lo de mi mamá. No quiere decir que todo el mundo tiene que hacer como yo, pero las amenazas después se convirtieron en apoyo y he sentido, a partir de que nosotros tomamos la presidencia del club, un apoyo incondicional de los hinchas, de la ciudad, de las autoridades de la ciudad".

Por otro lado, habló sobre la ausencia de Di María en el Gigante de Arroyito cuando Central recibió a Sarmiento y en la previa del partido le dieron una placa de reconocimiento a Giovani Lo Celso. "Invitamos a los dos, pero Angelito no estaba en la ciudad y vino Giovani, que pidió que fuera adentro del vestuario. No sabemos por qué, pero lo respetamos. Estamos agradecidos igualmente".