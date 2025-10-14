Un operativo realizado por la Dirección General de Seguridad Rural “Los Pumas” en la zona urbana de Malabrigo derivó en la detención de cuatro personas, el secuestro de carne de origen ilegal, plantas de marihuana y un cuchillo con manchas de sangre. La investigación se inició tras un llamado telefónico anónimo.

El hecho tuvo lugar en el barrio Vía Sur, donde el personal policial -con la presencia de testigos y previa autorización del propietario- realizó una requisa en la vivienda de Adán Andrés Villán (30). En el lugar se hallaban Alan Rodrigo Ramírez (22) y Mauricio Livio Fabián Álvarez (28), quienes al notar la presencia policial intentaron huir con una bolsa blanca, que luego se comprobó contenía un costillar de unos 10 kilos y un cuchillo con rastros de sangre y pasto.

Simultáneamente, numerarios de la Comisaría 6ta. de Malabrigo informaron que Ariel Andrés Lugo (43) había denunciado la carneada ilegal de un ternero raza Bradford en su campo, ubicado en la zona conocida como ex-fábrica Pinatti. En el lugar se hallaron restos del animal, incluyendo una vaina servida, y se constató la faena con intervención de un médico veterinario.

Aprehensiones y más hallazgos

Tras vincular ambos hechos, se procedió a la aprehensión de Ramírez y Álvarez por el delito de abigeato, y de Villán por encubrimiento. Posteriormente, los uniformados practicaron una requisa en la vivienda de Ramírez, donde dieron con 8 plantas de lo que parecía ser cannabis. Mientras se efectuaba el procedimiento, Roberto Fermín Ramírez -hermano del allanado- protagonizó un violento incidente con el personal policial, resultando detenido por resistencia a la autoridad.

Las plantas fueron sometidas a pruebas de campo por personal de la Policía de Investigaciones (PDI), arrojando resultado positivo para marihuana. El fiscal de turno, Dr. Leandro Benegas, ordenó que se le atribuya también a los Ramírez una causa por tenencia simple de estupefacientes.

Más carne recuperada

La investigación incluyó entrevistas a vecinos, quienes confirmaron que los hermanos Ramírez y Álvarez ofrecieron, presuntamente, carne en horas de la madrugada. Incluso, algunos entregaron voluntariamente bolsas con productos cárnicos comprados a los implicados.

El veterinario examinó las carnes secuestradas, concluyendo que podrían pertenecer al animal denunciado por Lugo, ya que presentaban restos de pelaje y cortes irregulares, típicos de una faena clandestina.

Traslado y alojamiento

Los detenidos fueron trasladados a la Sección 19 de Los Pumas en Vera para completar trámites de rigor, luego al nosocomio local para revisación médica y finalmente quedaron alojados en la Alcaidía de la Unidad Regional XIX, a la espera de la resolución judicial. Interviene la Fiscalía Nº 4 de Reconquista, en la figura de Dr. Leandro Benegas.