Personal de la Dirección General de Seguridad Rural “Los Pumas”, Sección Nº 26, junto con agentes de ASSAL – Delegación Reconquista, realizó este viernes por la mañana un operativo de control en locales del rubro carnicería de la ciudad, que culminó con el decomiso y desnaturalización de 50 kilos de carne vacuna sin sellos ni documentación respaldatoria.

El procedimiento se concretó en un comercio ubicado en calle Rivadavia N.º 1030, identificado como “Carnicería Gayo”, propiedad de Roberto Vicente Gayo.

Según el informe policial, la mercadería se encontraba sin los sellos sanitarios obligatorios ni los comprobantes de procedencia, por lo que fue inutilizada y posteriormente desnaturalizada en el digestor del frigorífico FRIAR S.A., conforme a las disposiciones sanitarias vigentes.

Durante el mismo operativo se inspeccionó “Carnicería Juancito”, situada en Rivadavia N.º 506, a cargo de Gustavo Ricardo Barbona, donde se labró un acta por carecer del carnet de manipulador de alimentos.

El procedimiento fue encabezado por el subcomisario López Zamo y el suboficial Aranda, con intervención del Ministerio Público de la Acusación – Reconquista, en una causa caratulada como Infracción al artículo 206 del Código Penal Argentino, que sanciona la propagación de enfermedades peligrosas para las personas o los animales.

Otro procedimiento

Personal de la Dirección General de Seguridad Rural “Los Pumas”, Sección N.º 26, junto a inspectores de ASSAL – Delegación Reconquista, llevaron a cabo un procedimiento de control en un comercio de esta ciudad, donde se constató la existencia de carne vacuna sin los sellos sanitarios obligatorios.

El operativo se realizó en el “Autoservicio y Carnicería Nareluzz”, ubicado en calle Olessio N.º 838, propiedad de Sixto Meza (DNI 24.606.256).

Durante la inspección se procedió al decomiso de aproximadamente 70 kilos de carne vacuna, al comprobarse que los cortes no contaban con la certificación sanitaria exigida por la normativa vigente.

La mercadería fue inutilizada y desnaturalizada en el digestor del frigorífico FRIAR S.A. de Reconquista, conforme al protocolo de ASSAL.

El procedimiento fue llevado adelante por el oficial de policía Gerardo Fontana y el suboficial Robinson Velázquez, quienes actuaron con el móvil 10.193, bajo supervisión de la Sección N.º 26 – Los Pumas.

Interviene el Ministerio Público de la Acusación – Reconquista, en una causa caratulada como Infracción al artículo 206 del Código Penal Argentino, que sanciona la propagación de enfermedades peligrosas para las personas o los animales.