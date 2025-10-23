Joel Brian Rodas fue sorprendido por los asesinos a finales de 2023 dentro de su casa, en el corazón de barrio San Lorenzo, zona suroeste de la ciudad de Santa Fe. Tenía 27 años. Cuatro hombres armados lo acorralaron adentro del inmueble y lo acribillaron a balazos. Por el crimen, ya habían sido detenidos tres sospechosos. Este miércoles, la Policía de Investigaciones (PDI) arrestó al cuarto.

El último apresado tiene 27 años, sus iniciales son H.A.E. y fue hallado dentro de una vivienda de la cuadra de Pasaje Fernández Montiel al 9300, en el extremo norte de la capital provincial.

Junto con los otros tres imputados, está acusado de homicidio doblemente calificado por el uso de arma de fuego y por el concurso premeditado de dos o más personas.

El operativo realizado durante la madrugada fue planificado y ejecutado por personal de la División Capturas de la PDI, con el apoyo de un equipo táctico del Grupo de Operaciones Especiales de la Unidad Regional I.

Fuentes de la investigación señalaron que H.A.E. era muy escurridizo y eso dificultó su localización. Constantemente se movía entre distintos "aguantaderos".

Para evitar que se diera a la fuga por la parte trasera de la vivienda, los uniformados se apoyaron en un dron que registró todos los movimientos durante el procedimiento.

El acusado fue retirado del lugar a bordo de una camioneta policial. Foto: El Litoral

A sangre fría

Rodas fue ejecutado en horas de la madrugada del sábado 9 de diciembre de 2023 en el interior de su domicilio.

Los homicidas no tuvieron piedad. Le dispararon al menos con cuatro armas distintas, casi todas ellas de gruesos calibres.

En la escena del crimen, los peritos de la División Criminalística de la PDI hallaron vainas servidas .45, .38, .22 y 9 milímetros.

Diez proyectiles impactaron en el cuerpo de la víctima, según revelaría más tarde la autopsia. Ya estaba muerto cuando médicos del Hospital Cullen lo revisaron, luego de que familiares lo trasladaran de urgencia.

El fiscal del caso, el doctor Andrés Marchi, de la Unidad de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación (MPA) rápidamente identificó a cuatro sospechosos de la temible e histórica “Banda del Pasillo”.

La irrupción fue realizada por personal del Grupo de Operaciones Especiales. Foto: El Litoral

Tras las rejas

Las primeras detenciones se efectuaron recién en marzo de 2024, cuando cayeron Alejandro Manuel Sosa Rey y Mariano Emir Pavón. El primero de ellos es señalado como el líder del grupo criminal.

En junio de este año fue apresado el tercer acusado, Javier Fernando Paredes, de 45 años. Fue atrapado en una vivienda de calle Uruguay al 3900 (la misma cuadra en la que fue asesinado Rodas), durante una Intervención Barrial Focalizada, un operativo de prevención efectuado por fuerzas locales y efectivos de Gendarmería Nacional, acompañados por equipos de los gobiernos provincial y municipal.

Puede interesarte

Sosa Rey, Pavón y Paredes permanecen tras las rejas, en prisión preventiva. Al jefe de la “Banda del Pasillo” le atribuyen haber cometido dos crímenes más y tres intentos de asesinato.