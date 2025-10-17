Tras un trabajo conjunto entre las secciones de Villa Minetti y Gato Colorado de la Dirección General de Seguridad Rural Los Pumas, con colaboración de la Policía de Chaco, se logró recuperar un disco de arado sustraído en jurisdicción santafesina.

En el marco de tareas investigativas realizadas por la Guardia Rural “Los Pumas”, personal de las Secciones Nª 12 y 14, esclarecieron el robo de una maquinaria agrícola que había sido sustraída de un establecimiento rural de la localidad de Gregoria Pérez de Denis. Depto. 9 de Julio.

La investigación se originó tras la denuncia presentada por un vecino de la localidad de Gato Colorado, quien manifestó la sustracción de una máquina tipo desencontrado (disco de arado) marca Xharri. A raíz de diversas investigaciones, los uniformados determinaron que el elemento habría sido trasladado hacia la provincia de Chaco, motivo por el cual se solicitó la colaboración de la Policía Rural y Ambiental de la Comisaría de Gancedo.

Como resultado del operativo conjunto, la maquinaria fue localizada en un establecimiento rural de la ciudad de Charata, lugar donde se hallaba abandonada y fraccionada en nueve partes, siendo entregada de forma voluntaria por los moradores del lugar.

El hallazgo fue comunicado al fiscal Rural y Ambiental de Machagai (Chaco), quien dispuso que las actuaciones fueran remitidas a la provincia de Santa Fe, por corresponder la jurisdicción del hecho.

Posteriormente, la fiscal en turno de Tostado ordenó que la maquinaria recuperada quedará a disposición de la Guardia Rural Los Pumas.

En cumplimiento de lo dispuesto, personal de ambas secciones se comisionaron hasta la localidad de Gancedo para realizar las diligencias judiciales correspondientes, destacándose la efectiva cooperación interprovincial y el compromiso del personal policial en la prevención y esclarecimiento de los delitos rurales.