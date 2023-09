El periodista y ufólogo mexicano, Jaime Maussan, llevó al Congreso de México dos cuerpos íntegros disecados de presuntos extraterrestres.

Los mismos tenían más de mil años de antigüedad y habrían sido encontrados en Cusco, Perú.

La muestra fue en una audiencia pública sobre los antes conocidos como Objetos Voladores No Identificados (OVNIS), ahora nombrados como Fenómenos Aéreos No Identificados (FANI).

“Son seres no humanos que no son parte de nuestra evolución terrestre y que después de desaparecer no hay una evolución posterior. De acuerdo a la Universidad Nacional Autónoma de México, quien realizó los análisis de carbono 14, estos seres tienen alrededor de mil años de antigüedad, es decir, no se trata de seres que fueron recuperados en naves (...) sino son seres que estaban sepultados en minas de diatomea —área fosilizada—”, explicó.

A lo que agregó: "No se trata de momias, se trata de cuerpos que están íntegros, completos, que no han sido manipulados en su interior y que tienen una serie de elementos que los hacen verdaderamente extraordinarios"

La audiencia pública en la que Jaime Maussan presentó los supuestos cuerpos extraterrestres en México contó con la presencia de varios oradores.

Claro que todas las miradas estuvieron enfocadas en los aparentes reptiles humanoides que se presentaron públicamente.

Aunque las imágenes que ya han dado la vuelta al mundo generan curiosidad, han revivido la polémica por el conocido como "fraude de las momias alienígenas de Nasca".

Algunos críticos afirman que la audiencia pública se utilizó para alimentar teorías conspirativas sobre extraterrestres y el fenómeno OVNI en general.

Los ufólogos, en tanto, sostienen que se ha dado un paso crucial para reconocer la experiencia de vida alienígena en la Tierra.

Jaime Maussan, incluso, llamó a México a ser el primer país del mundo en "aceptar la presencia de los no humanos" en el planeta.