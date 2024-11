Pablo Motos ha regresado con El Hormiguero en medio de la DANA que ha asolado Valencia y como era de esperar sus primeras palabras han sido para ella, su tierra. No solo ha sido un mensaje de solidaridad con los afectados, el presentador también sufre la angustia de tener un amigo entre los desaparecidos. " Necesito oírme a mi mismo decir algunas palabras. Yo soy de Valencia, nací en Requena. Mi familia está allí, están incomunicados. Anoche mi mejor amigo se libró porque llevaba mi coche, que es un coche alto y se pudo refugiar en un sitio elevado hasta que llegó el Ejército otro de mis amigos sigue desaparecido y no sabemos nada de él, aunque tenemos todos la esperanza de que esté en algún sitio incomunicado" ha comenzado mirando a cámara con un nudo en la garganta.

Tras contar su experiencia ha querido dar voz al drama que aún viven tantos valencianos, así como vecinos de Castilla-La Mancha o Andalucía, también afectados por el temporal: "La vida sabe cómo hacerte sentir frágil y vulnerable cuando todo va a cambiar para tí y mucha gente está así, está desolada, sin sus cosas, sin sus sueños y sin sus seres queridos. Eso es lo peor, es lo insoportable. Los muertos, que nosotros no hemos visto porque las televisiones han tenido la delicadeza de no sacarlos, ellos sí que los han visto y eso va a ser duro porque que se te vaya un ser querido de esa forma es muy difícil de superar. Ni siquiera eres capaz de entender el sentimiento que tienes, estás desorientado, estás perdido, estás sin dirección. No solo se han roto las paredes y los techos también se ha roto la sensación de seguridad porque todo ha cambiado en unas horas".

También ha hecho un llamamiento a las administraciones para que las ayudas lleguen de forma eficaz y rápida a todos aquellos que lo necesiten. "Todas las tonterías que nos preocupaban ayer se las ha llevado la tormenta y ahora estamos todos en el mismo sitio. ¿Y ahora qué? La vida es lucha y aunque tengamos dolor sabemos que lo podemos remontar casi todo. Pero no todos, la gente mayor, por ejemplo, que tiene el cuerpo cansado y poca vida por delante no lo podrán superar si no les ayudamos de verdad. Todos sabemos que cuando pasen unos meses aparecerá la cruda realidad", ha afirmado el presentador.

El histórico temporal que aún sacude a nuestro país ha conmocionado a todos los españoles, que con el corazón en un puño, están pendientes a cada minuto de cómo evoluciona la situación. La DANA ha dejado a su paso un panorama desolador en varias comunidades autónomas, siendo Valencia y Albacete una de las zonas más afectadas. Casas destrozadas, coches convertidos en barcas, las calles como ríos y lo peor de todo, las víctimas mortales que ascienden a más de 158, según confirma el Gobierno, aunque aún hay muchos desaparecidos.

Un fenómeno histórico que ha generado lluvias intensas que desbordaron ríos y afectaron la movilidad y comunicaciones en numerosas zonas, complicando las labores de rescate. Por ello, Antena 3 realizó el ayer una modificación de escaleta, cancelando la emisión de El Hormiguero y trasladando su entrevista con Belén Esteban a este jueves 31 de octubre. Ya el martes cuando comenzó esta catástrofe, Pablo Motos quiso hablar del tema: "Lo primero, María Dabán, colaboradora de la tertulia de actualidad, cómo va lo de la DANA porque estamos en alerta todos", pedía el presentador. "Está bastante complicada la cosa. El Gobierno ha realizado una comisión de seguimiento que está en contacto permanente con las zonas más afectadas", le respondía.

Puede interesarte

Fue justo en este momento cuando la estrella televisiva lanzaba un mensaje criticando a todos aquellos que osan negar el cambio climático, que cada día, tiene más consecuencias evidentes y catastróficas: "Para los que no creen en el cambio climático. Hubo una explicación sobre el cambio climático que a mí me impactó. Las tormentas serán más fuertes, cuando haga frío hará más frío, cuando haga calor hará más calor. Está pasando. Les mandamos un abrazo desde aquí a todos y deseamos que pase pronto la DANA", finalizó Pablo Motos, con un tono serio y muy preocupado.