Pachu Peña y Pablo Granados sorprendieron a sus seguidores con una parodia del dúo musical Ca7riel y Paco Amoroso. En una sesión de fotos publicada en sus redes sociales, los humoristas recrearon con humor y precisión el estilo del popular dúo, desde su look hasta su particular forma de moverse sobre el escenario.

La parodia llamó la atención por los detalles cuidados: vestuario, gestualidad y una estética que imitó fielmente a los artistas originales. La publicación recibió miles de reacciones y comentarios, muchos de ellos destacando el ingenio de los comediantes y la vigencia del fenómeno que representan Ca7riel y Paco.

"Pachu amoroso y Pablo catriel", "Catriel y paco perdiendo sus rasgos adolescentes", "Jamás perderán el aura que tienen. Me hicieron reír. Me hacen reír y seguiré riendo y pasándola bien. Excelentes actores", "Pasan los años, las décadas, los siglos, pero estos dos no tienen comparación", fueron algunos de los comentarios que les dejaron sus seguidores.

Con esta imitación, Pachu y Pablo no solo rindieron homenaje al dúo, sino que también dejaron en claro el impacto cultural que lograron los músicos. En los últimos años, Ca7riel y Paco Amoroso ganaron reconocimiento internacional por su propuesta arriesgada, y llegaron incluso a participar de un Tiny Desk Concert para NPR, un hito reservado para artistas con gran proyección, y al programa de Jimmy Fallon.