Dos hombres fueron apuñalados y cinco personas resultaron demoradas tras producirse una batalla campal a la salida de un boliche en el barrio porteño de Palermo.

Según las primeras informaciones, el episodio ocurrió cerca de las 5.30 de la madrugada en la puerta del boliche INK, ubicado en la calle Niceto Vega al 5600, luego de un altercado dentro del local.

Conforme a lo manifestado por personal de seguridad, que fueron quienes señalaron a los responsables, la pelea se originó cuando un grupo intentó robar una cadenita a uno de los asistentes.

En medio del altercado, dos jóvenes resultaron heridos de arma blanca y debieron ser trasladados por el SAME hacia el Hospital Fernández.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría Vecinal 14 B de la Policía de la Ciudad, que solicitó la ayuda del SAME y demoró a los asistentes, cuatro hombres y una mujer, a una cuadra y media del boliche.