Pamela David expresó su molestia por lo que supuestamente dijo Marina Calabró sobre ella durante una entrevista. Durante el encuentro, le informaron a Pamela que Marina había comentado sobre posibles problemas personales y la continuidad de su programa en América.

Pamela, visiblemente molesta, respondió diciendo: "Nunca me llamó, nunca en la vida me escribió. Siempre habla de mí, no tengo ningún problema personal, ¿de dónde saca que tengo un problema personal? Vive hablando de mí".

Sin embargo, Marina Calabró, la menor de las hermanas Calabró, que ha pasado por días complicados debido a su separación y a la disputa con su hermana Iliana, aclaró durante una entrevista en Socios del Espectáculo que sus comentarios se referían únicamente a cuestiones laborales. Indicó que no habló sobre la situación personal o de pareja de Pamela, sino que se centró en aspectos laborales, especialmente en la incertidumbre sobre la continuidad de Desayuno Americano, aunque ahora ha averiguado que el programa continuará con algunos cambios.

"Lo que hablé es de índole laboral, no hice ninguna referencia a su situación personal o de pareja. Si alguien le dijo que mencioné algún tipo de problema personal, es falso. Dormiré bien esta noche, tengo la conciencia tranquila", concluyó Marina Calabró.