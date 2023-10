Crecen los rumores de ruptura para Pampita y Roberto García Moritán, y en las últimas horas obligaron a los protagonistas a hacerles frente. La conductora y el político se refirieron a las versiones que los ven separados con un contundente mensaje en sus redes sociales, y la jurado del "Bailando 2023" señaló un posible motivo político para la creación de los rumores.

La primera en sonar la alarma en los medios fue Yanina Latorre, quien dio pistas de una supuesta crisis en el aire de LAM, pero sin nombrar a los protagonistas: "En público, se muestran felices de la vida, como si nada pasara". En la mañana de este jueves, tanto Pampita como Moritán desmintieron la noticia desde sus respectivas cuentas de Instagram.

Lo hicieron reposteando la información del periodista Gustavo Méndez: "Les traigo información porque mucho me están preguntando mucho. Pampita y Moritán NO están separados. Hablé con Roberto y me dijo: 'Estamos mejor que nunca'. Y me alegra mucho que así sea, ¡Viva el amor!", aseguró el comunicador en una historia de Instagram.

Según revelaron en "Socios del espectáculo", el comunicado habría llegado en el momento justo, ya que rumores de la supuesta crisis habrían comenzado a afectar el trabajo de Moritán como legislador de la ciudad de Buenos Aires.

"Una periodista que trabaja en política me escribió preguntándome si es verdad que Moritán y Pampita están separados porque alguien de la Cámara de Diputados quería saber esta información", confesó Paula Varela al aire de El Trece.

La motivación política de la desmentida quedó reflejada en una siguiente historia publicada desde la cuenta de Instagram de Pampita, donde la modelo acusó a una cuenta de Twitter de iniciar los rumores: "Esta persona inventó mi separación. Que raro todo. ¿Por qué será? ¿Algo político tal vez?", escribió sobre la internauta, quien tuiteó en contra de Milei y su alianza con el PRO (partido que apoya Moritán).