Pampita llegó a Punta del Este para pasar las fiestas rodeada de sus hijos, Bautista, Beltrán, Benicio Vicuña y Anita García Moritán y Martín Pepa, su pareja, eligiendo la costa uruguaya como escenario para celebrar el verano en familia y entregarse a la energía vibrante de la temporada. Después de los reencuentros y los festejos de fin de año, la modelo se sumó a la movida nocturna de la ciudad y compartió en sus redes sociales una serie de imágenes que reflejaron su inconfundible glamour, su espíritu festivo y el costado más romántico de su presente.

El look que eligió para una de sus noches más recordadas marcó tendencia: minifalda negra con detalles metálicos, top negro con tirantes, botas bucaneras y una campera de cuero oversize. Bajo la luna llena y las luces tenues de un exclusivo parador sobre la arena, la conductora volvió a demostrar por qué es un ícono de moda y sofisticación, destacándose entre la multitud con un estilo que equilibra modernidad y sensualidad.

Sin embargo, la postal que acaparó la atención de sus seguidores fue la que la mostró besándose con su pareja. En medio de la pista de baile, rodeados de amigos y música, la pareja se fundió en un abrazo y un beso apasionado, captado en una imagen espontánea que transmite complicidad, deseo y el disfrute pleno de la relación. Pampita y Pepa no ocultaron su conexión ni su alegría, y el gesto —lejos de ser casual— se convirtió en el símbolo de un verano vivido con intensidad y en clave de amor. Ese beso selló la jornada y se sumó al álbum de recuerdos de una temporada marcada por el romance y la felicidad compartida.

La noche continuó con risas, charlas y camaradería: la modelo y el polista posaron sonrientes y abrazados junto a Guillermo Ardohain, el hermano de la animadora y otros amigos en el interior de una carpa sobre la playa, en un ambiente distendido y festivo. Las imágenes capturaron el espíritu alegre y relajado del grupo, donde la amistad y la buena onda fueron protagonistas junto al mar.

Durante el día, la pareja aprovechó también para disfrutar juntos de la playa y el atardecer, alternando abrazos, miradas cómplices y selfies con el mar de fondo. Las imágenes diurnas y nocturnas reflejaron la fluidez con la que Pampita y Pepa transitan el verano: alternan momentos románticos y gestos de ternura con el despliegue de estilo y la integración a la movida social.

La secuencia se completa con un selfie grupal en el que la conductora, Martín y varias amigas celebran el clima de fiesta y la energía característica del verano esteño, rodeados de música, risas y la calidez de la costa uruguaya. Las fotos no solo exhiben el carisma y la belleza de Pampita, sino también el valor que le da al amor, a la camaradería y a los instantes de disfrute genuino con su pareja y su círculo cercano.

La noche de Pampita y Martín Pepa en Punta del Este no solo dejó imágenes de moda y glamour, sino que reflejó, sobre todo, la autenticidad y la intensidad con la que eligen vivir el verano y su historia de amor. Entre abrazos, besos y risas con amigos, la pareja celebró la alegría de estar juntos y el valor de los pequeños grandes momentos, convirtiendo una velada en la playa en una postal inolvidable de disfrute genuino y conexión verdadera bajo el cielo uruguayo.

Así, Pampita consolidó nuevamente su lugar como referente indiscutida del verano en Punta del Este, combinando moda, romance y la capacidad de celebrar cada momento con autenticidad y alegría. El beso con Martín Pepa, espontáneo y apasionado, fue mucho más que una imagen viral: sintetizó el espíritu de una mujer que elige vivir el presente con intensidad y rodeada de quienes la hacen feliz.