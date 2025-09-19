La moda logra unir a las celebridades de diversos ámbitos, sobre todo cuando se encuentran en importantes desfiles para marcar las nuevas tendencias de la temporada. Pampita y María Becerra protagonizaron un increíble momento cuando se vieron en el evento de Carolina Herrera, en Madrid. Ambas mujeres son embajadoras de importancia para la marca, y demostraron su pasión fashionista con deslumbrantes looks, que marcaron lo mejor de la gala y la elegancia de la marca.

Pampita es una de las modelos más importantes de la Argentina, y María Becerra es de las cantante más queridas a nivel internacional. Sus diversos trabajos la llevaron a viajar por el mundo y conectar con su estilo personal, que marcan en cada evento que participan o canción que emite. Es así como ambas se encontraron en el exclusivo desfile de Carolina Herrera. En las altas temperaturas de Madrid, y sobre una alfombra rosada elegante, las famosas impusieron sus tendencias favoritas y se llevaron los halagos de los expertos fashionistas.

Por un lado, Pampita desplegó elegancia y plantó su personalidad en el evento de gala. Para la ocasión, optó por un vestido strapless de diseño irregular. La parte superior se formaba de un corset, con estilo suelto, y que combinaba con una pollera recta por encima de las rodillas. Sin embargo, el color llamativo no fue lo único que se robó la atención de todos. La parte inferior terminaba en una cola larga, con sensación de capa, y que la hacía mimetizarse con la alfombra por donde llegaron las celebridades.

Por el otro lado, María Becerra se la jugó con un estilo Emily in Paris, y marcó la tendencia de los lunares. Con una delicada boina negra, y su pelo ondulado cayendo por el costado de su rostro, la cantante optó un vestido strapless ceñido al cuerpo. El mismo era blanco y negro, y llegaba por encima de sus muslos, haciendo notar sus tatuajes. Con un maquillaje suave, llegó elegante y sofisticada gracias a una mini cartera roja con detalles florales y unos stilletos negros de tacón alto.

Maria Becerra ahora en el desfile de Carolina Herrera, en la Fashion Week Madrid 2026, desde la Plaza Mayor. 🔥 pic.twitter.com/Nr4tVREU55 — Maria Becerra Data (@BecerraData) September 18, 2025

Los expertos fashionistas y fanáticos de las mujeres no tardaron en destacar los atuendos y el gran encuentro que tuvieron en el evento de España. María Becerra y Pampita son de las celebridades más queridas de la Argentina, donde imponen sus estilos únicos y se la juegan por la originalidad siempre que pueden. En esta ocasión, deslumbraron en el desfile de Carolina Herrera, en el marco de la Fashion Week Madrid 2026.