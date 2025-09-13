Al menos 25 personas resultaron heridas este sábado en Madrid, tres de ellas de gravedad, en una explosión que destruyó un bar de la capital española, informaron los servicios de emergencia.

Según los medios de comunicación locales, la explosión se debió a una fuga de gas. Los bomberos retiraron los escombros del local, situado en el barrio madrileño Puente de Vallecas, indicaron los servicios de emergencia de Madrid en la red social X.

La explosión se registró a las 15:00, hora de España, en el bar ‘Mis Tesoros’, sobre la calle Manuel Maroto, y afectó también al edificio de viviendas que se encuentra sobre el local.

Fernando Sánchez, un vecino, describió a la televisión pública española RTVE el momento en el que sintió la detonación: “Estábamos en casa, hemos sentido la explosión y enseguida hemos salido corriendo, pensando qué es lo que podía haber pasado y cuando hemos llegado allí, pues la verdad era un caos, la gente por medio intentando mover coches”.

En un video publicado por estos servicios, se ve al techo parcialmente derrumbado y ladrillos esparcidos por el suelo. Una víctima fue retirada en camilla. Además, los servicios médicos y de protección civil atendieron a 21 heridos, tres de ellas “graves” y dos “potencialmente graves”, dijeron.

Perros rastreadores y drones fueron movilizados para las tareas de desescombro, añadieron.

Según informó Emergencias Madrid, en el lugar se presentaron 13 dotaciones de Samur-PC (Protección Civil) y 18 de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid y unidades del Servicio de Urgencia Médica (SUMMA).

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Además, la Sección de Apoyo Aéreo de la Policía Municipal de Madrid trabajó con drones y la policía local se enfocó en regular el tráfico, ya que la calle en la que se encuentra el bar fue cortada.

En tanto, la vicealcaldesa de Madrid y delegada de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, Inma Sanz, informó que desalojarán a los vecinos (varios de ellos, hospitalizados con heridas leves) de las nueve viviendas afectadas por la explosión.

“El edificio está en una situación complicada, sobre todo los forjados que han sufrido mucho y por parte de Bomberos están realizando un estudio del edificio. Tanto el local que es contiguo como el propio bar están muy afectados, al igual que las plantas de arriba, sobre todo las que están inmediatamente superiores al local y al bar”, dijo la funcionaria, según citó el diario ABC.