Un fuerte estruendo generó momentos de pánico este jueves por la mañana en la Escuela Nº 40 Mariano Moreno de San Cristóbal, cuando la explosión del neumático de un camión que circulaba a pocos metros del establecimiento provocó corridas y una reacción desesperada entre algunos estudiantes.

El episodio ocurrió poco después de las 7, cuando el vehículo se encontraba sobre la Ruta Provincial 2, cercana al colegio. Al escuchar la detonación, varios alumnos comenzaron a salir del edificio y algunos llegaron a saltar desde ventanas ubicadas en el primer piso. Como consecuencia, ocho adolescentes debieron ser trasladados al hospital local.

Los estudiantes asistidos tienen entre 13 y 17 años. Cuatro recibieron el alta luego de comprobarse que no presentaban lesiones físicas de consideración y habían sufrido principalmente cuadros de pánico. Los otros cuatro permanecieron en observación para recibir curaciones y realizarse estudios preventivos. En principio, las heridas fueron calificadas como leves.

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La reacción adquiere una dimensión particular por el antecedente que todavía atraviesa a la comunidad educativa. El 30 de marzo, la misma escuela fue escenario de un ataque armado protagonizado por un alumno de 15 años, que provocó la muerte de un estudiante de 13 y dejó varios heridos. Desde entonces, distintos episodios vinculados a ruidos fuertes volvieron a generar temor entre los alumnos.

Tras el incidente de este jueves, la situación pudo ser controlada y las autoridades permitieron que las familias que lo desearan retiraran a sus hijos del establecimiento. El episodio volvió a poner en evidencia el impacto que todavía persiste dentro de la comunidad escolar meses después del ataque que conmocionó a San Cristóbal.