Una nena de ocho años sufrió un impactante accidente en un centro comercial en la ciudad de Villa Elisa, en Paraguay. Cayó desde unos seis metros de altura luego de haber quedado colgada de una escalera mecánica. A pesar de la violencia del golpe, solo sufrió heridas leves.

Todo ocurrió mientras la chica jugaba dentro del lugar. Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran que se agarró de la baranda lateral de la escalera y comenzó a elevarse hasta el extremo superior. Apenas segundos después, perdió el equilibrio y cayó al vacío.

La madre advirtió la situación cuando la nena ya estaba en el aire e intentó alcanzarla para amortiguar la caída, pero no logró evitar el impacto. Después del golpe, quedó tirada en el piso y se activó un operativo de emergencia.

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Los bomberos voluntarios acudieron al lugar y la asistieron en el interior del shopping. “Estaba consciente y estable. Nos informaron que había caído desde una altura de entre cinco y seis metros”, explicó el comandante Ezequiel Ramos en declaraciones a medios locales.

🚨 Susto total: Niña cae desde una escalera mecánica



⚠️ Un momento que pudo terminar en tragedia ocurrió en un supermercado de Villa Elisa y quedó registrado en cámaras. Una pequeña de 8 años se colgó de la parte externa de la cinta y cayó desde una altura cercana a los 6… pic.twitter.com/tSg0sBqMMz — América Paraguay (@AmericaTVPy) April 25, 2026

De acuerdo con el parte médico, la nena presentaba dolor en un brazo y una pierna, por lo que fue inmovilizada y trasladada al Hospital de Trauma de Asunción para una mejor evaluación.

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Los rescatistas destacaron que, pese a la altura de la caída, no sufrió lesiones graves ni fracturas. “Gracias a Dios cayó de costado y no de cabeza”, remarcaron.

La chica estuvo en observación médica, aunque los médicos indicaron que ya está fuera de peligro.