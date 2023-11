Un trabajador, Marcelo Re, encontró una billetera llena de dinero en Paraná y busca a su dueño para devolvérsela. “Imagino que la persona que la perdió debe estar triste porque es mucho dinero”, expresó.

El hombre se topó con la billetera en la vereda de calle Irigoyen muy cerca de la intersección con Gualeguaychú el viernes por la tarde. “Estaba en el piso y nadie alrededor la buscaba”, expresó a El Once al asegurar que desde ese día publicó en diversas redes sociales sobre lo que encontró para dar con el dueño, pero lamentablemente aún no apareció.

“La billetera es de color marrón oscuro, tirando a negro, tiene dinero y una foto 4x4 tipo de DNI”, mencionó Re y aclaró que no iba a dar más precisiones porque “el que sea el dueño, quiero que me diga cómo es la persona de la foto y un monto aproximado de la cantidad de plata que hay”.

Al ser consultado sobre su acto solidario de encontrar una billetera con dinero y querer devolverla, reflexionó: “Soy un trabajador y sé lo que cuesta juntar el dinero, para cualquier laburante lo que hay en la billetera es mucha plata”.

Puede interesarte

Re es taxista y señaló que siempre los pasajeros se olvidan billeteras, celulares, paraguas, entre otras cosas: “cuando encuentro algo lo devuelvo, porque si me pasaría a mí, o a alguien de mi familia, me gustaría que tuvieran el mismo gesto. Lo que no es de uno se devuelve, eso me enseñaron desde chico”.

Finalmente, Re comunicó que quien haya perdido la billetera el viernes en la zona de calle Irigoyen se comunique al 3435200650 y él se la devolverá-