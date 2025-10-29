Una mujer resultó herida de un disparo de arma de fuego en horas de la noche del martes por parte de su expareja.

Según indicaron fuentes policiales a Elonce, el hecho ocurrió en el barrio 72 Viviendas. Por causas que tratan de esclarecerse, el hombre se hizo presente en el hogar y le disparó en la zona del hombro.

La policía entrevistó a vecinos de la zona, que indicaron que el autor del hecho era la expareja de la mujer de 49 años.

Tras ser trasladada al hospital San Martín de Paraná, la joven fue atendida por personal médico, donde tras un chequeo aseguraron que se encuentra fuera de peligro.

En cuanto al hombre, se conoce que se dio a la fuga en moto y es buscado por la policía, consignó Reporte 100.7.

Trabajaron en el lugar personal de la Comisaría Duodécima, junto a Policía Científica y Criminalística, quienes realizaron las tareas periciales y el relevamiento de pruebas.