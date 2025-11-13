Un violento episodio vecinal ocurrido este jueves a las 11 en la zona de calle Croacia Sur y Cortada 1282, en Paraná, dejó como saldo a madre e hija internadas con heridas de arma blanca y una joven detenida. El ataque se produjo tras una gresca entre varias mujeres que mantenían conflictos previos, según informaron fuentes policiales.

"Una de las víctimas manifestó que al regresar de un quiosco fue interceptada por madre e hija, vecinas con las que mantiene problemas de vieja data. En ese contexto se produjo una agresión con golpes de puño que derivó en un ataque con arma blanca", explicó a Elonce por el jefe de la comisaría decimoprimera, Hugo Paniagua.

Discusión previa y el conflicto por una gallina

Paniagua explicó que, según una de las partes, hace dos semanas atrás, ambas familias habían tenido un altercado por la presunta sustracción de una gallina que luego fue devuelta tras un intercambio verbal. Las viviendas se encuentran enfrentadas, lo que generó nuevos roces hasta el estallido de este jueves.

“Por testimonios y registros fílmicos que recabamos, se logró determinar que la hija de una de las partes fue quien agredió con arma blanca a las dos mujeres de 38 y 23 años, que son madre e hija entre sí”, precisó el comisario.

La agresora, de 23 años, fue detenida y trasladada a sede policial.

Heridas de gravedad

Tras la agresión, ambas víctimas fueron trasladadas por un vehículo particular al Centro Regional de Referencia Dr. Gerardo Domagk, en Bajada Grande. Debido a la gravedad de las lesiones, fueron derivadas al Hospital San Martín, donde permanecen internadas.

La mujer de 38 años sufrió tres heridas de arma blanca -una en el tórax y dos en el abdomen-, mientras que su hija de 23 años recibió dos puñaladas, una en el cuello y otra en el tórax. “Las heridas son de consideración y estamos esperando la evolución para informar a la fiscalía”, agregó Paniagua.

La investigación quedó a cargo de las fiscalías de Investigación y Litigación, dirigida por María de Huerto Felgueres, y la de Delitos Complejos, encabezada por Juan Francisco Ramírez Montrull.