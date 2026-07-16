Tras la victoria, la Selección Argentina festejó eufórica en el vestuario, con cánticos, emoción y una sonrisa imborrable.

Como de costumbre, Nicolás Otamendi fue el encargado de compartir en sus historias de Instagram la intimidad de la celebración con los jugadores.

Al ritmo de La Cuarta Estrella, la canción creada por el músico Palmito para este Mundial, La Scaloneta coreó frases como "Argentina quiero verte bicampeón", "Por Malvinas, por el Diego, por la ultima de Leo" y "Soy hincha de la Selección".

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Los futbolistas demostraron, una vez más, que la ilusión de volver a ganar el Mundial está intacta y se preparan para brillar en la cancha el domingo ante España.

¡LA FIESTA ES TODA DE ARGENTINA! Impresionante el festejo de los jugadores argentinos, tras eliminar a Inglaterra y pasar a la final del Mundial. #ESPNMundial

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Enzo Fernández le dio el empate a la Selección argentina por 1-1 ante Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026. A los 41 minutos del segundo tiempo, sacó un remate magistral desde afuera del área y venció finalmente al arquero Jordan Pickford.

🇦🇷🇦🇷 ¡¡Los festejos de la Selección Argentina en el vestuario!!



El plantel albiceleste celebró la victoria ante Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026.



📹: IG/Nicolás Otamendi pic.twitter.com/AWCHCpRmqY — Filo.news (@filonewsOK) July 15, 2026

Lautaro Martínez marcó el gol de la victoria en el minuto 92, mientras que Lionel Messi inspiró a la vigente campeona del mundo, Argentina, a una remontada espectacular para vencer a Inglaterra por 2-1 el miércoles y clasificarse para la final contra la campeona de Europa, España.

Inglaterra estaba en camino de alcanzar su primera final de la Copa del Mundo desde 1966 después de que Anthony Gordon los pusiera en ventaja 10 minutos después del descanso en la semifinal ante 68.239 aficionados en Atlanta.

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Pero la gran rivalidad entre las naciones produjo varios encuentros memorables en el escenario de la Copa del Mundo a lo largo de los años, y este será recordado como legendario en Argentina, ya que los sudamericanos frustraron a Inglaterra con dos golpes decisivos en los últimos minutos.

Messi asistió a Enzo Fernández para que marcara el gol del empate en el minuto 85 y, cuando la prórroga estaba a la vuelta de la esquina, centró para que el suplente Lautaro Martínez rematara de cabeza el gol de la victoria en el segundo minuto del tiempo añadido.

El partido se disputará el domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, y la primera Copa del Mundo con 48 equipos se reducirá a un enfrentamiento entre los vigentes campeones de Europa y Sudamérica.