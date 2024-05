La llegada de Lionel Messi al Inter Miami no solo ha causado revuelo entre los aficionados al fútbol, sino también en el mundo del espectáculo, atrayendo la atención de grandes estrellas de Hollywood. Una de las figuras más destacadas en unirse a esta fiebre fue el actor Will Smith, conocido por su papel en la saga Bad Boys, quien recientemente compartió un video en sus redes sociales en el que se lo ve junto a Martin Lawrence, su compañero en esa serie de películas, y el astro argentino como un invitado especial.

“Pateando con los chicos”, escribió Smith en su publicación. En el video, se observó a los dos actores señalando el horizonte, aparentemente planeando una jugada, cuando de repente La Pulga hizo su aparición, los miró de forma desafiante, se dio vuelta y pateó el balón con fuerza hacia la cámara.

La reacción de los seguidores fue inmediata y todos sus comentarios coincidieron en que podía tratarse de un guiño especial: “Decime que el capitán aparece en la peliii!”, “Messi es un bad boys”, “Si Messi está en la pelí yo lo miro” y “Realmente me encantaría ver a Messi en Bad Boys”.

Puede interesarte

El vínculo entre el astro argentino y el mundo de Hollywood parece fortalecerse con su estadía en Norteamérica, especialmente con el contexto de la anticipada cuarta entrega de la saga Bad Boys, titulada Bad Boys: Hasta la muerte (Bad Boys: Ride or Die). Esta película, programada para su lanzamiento el 14 de junio de 2024, sigue la historia de los agentes de policía Mike Lowery y Marcus Burnett, interpretados por Smith y Lawrence, quienes se enfrentan a criminales en Miami.

La presencia de Messi en Miami ha sido un catalizador para encuentros memorables entre el mundo del deporte y el entretenimiento. La comunidad de actores no ha sido indiferente al magnetismo del astro argentino, quien además de destacar en el campo, ahora también parece captar la atención de la gran pantalla.

Lionel Messi esta con los Bad Boys (Will Smith y Martin Lawrence) 😎🐐



Veremos a Leo hacer un cameo en su nueva película? 🎥



Definitivamente esto es cine 🚬 pic.twitter.com/GtZbyCjIZC — Sebas Crackbol (@Crackbol10) May 26, 2024

Sin embargo, esta no es la primera vez que Smith y Messi se encuentran. En febrero, el actor asistió a un partido del Inter Miami contra el Real Salt Lake. El estadounidense se encontraba en uno de los palcos junto a David Beckham, una de las caras visibles de la franquicia. Durante el descanso, con las Garzas en ventaja gracias a un gol de Robert Taylor asistido por Messi, el delantero argentino se dirigió a los vestuarios. En su camino, divisó a Smith y, en un gesto digno de dos estrellas de su calibre, se acercó, se abrazaron e intercambiaron palabras amistosas, aunque no fueron captadas por los micrófonos.

Puede interesarte

Después del partido, las cuentas oficiales de la MLS e Inter Miami mostraron diversas imágenes del encuentro entre Smith y Messi. Además, se pudo ver al actor conversando con Antonela Roccuzzo, la esposa de Messi, quien es también una figura popular en Estados Unidos y a menudo comparte momentos con Victoria Beckham, ex miembro de las Spice Girls.

Will Smith no ocultó su emoción después de conocer a Messi, al punto de compartir una Storie de su abrazo con el argentino, acompañada por un emoji de una cabra, haciendo referencia a “GOAT” (Greatest of All Time, el más grande de todos los tiempos). Más tarde, el actor publicó un mensaje donde expresaba su entusiasmo: “¡Esto fue una locura! Muchas felicidades por la victoria, Lionel Messi. Te aprecio, David Beckham”. Horas después, continuó mostrando su emoción subiendo otras stories con frases motivacionales y más fotos de Messi.