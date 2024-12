Las mascotas tienen una capacidad única para sorprender con su inteligencia, creatividad y habilidades inesperadas. Y Juana, una perra rescatada, es un caso más, ya que conquistó las redes sociales con una habilidad particular y un talento innato para deslizarse.

La joven argentina Pilar Elisi compartió un divertido video del animal, apodado como la “perra skater”, deslizándose con entusiasmo sobre objetos como una botella de plástico cortada y una paleta vieja. El can coloca sus patas delanteras sobre los elementos y se impulsa por el patio, mostrando una fascinación única por esta actividad. “Que alguien le compre un skate algo”, escribió la duela en la publicación.

Pilar dio más detalles sobre la peculiar conducta de la protagonista viral: “Desde chiquita tiene una obsesión por saltar. Un día, saltó sobre la alfombra en casa y se dio cuenta de que podía deslizarse. Desde entonces, empezó a hacerlo cada vez que encontraba algún objeto que se lo permitiera”.

Puede interesarte

Juana no solo se desliza, también tiene una afinidad especial por el agua: “Le encanta meterse a la pileta, buscar objetos y hasta juega carreras en el agua. Incluso, una vez fingí que me ahogaba y ella saltó para salvarme, me agarró de la malla y me llevó hasta la orilla”. Además, la autora del video comentó que a la perra le gusta intentar “hacer la vertical” en el sillón, lo que refuerza la idea de que tiene habilidades únicas y mucha energía.

Por su parte, las reacciones al video no tardaron en llegar, con comentarios como: “Exijo video con una patineta, no nos dejes así”, “Perrito con alma de surfista” y “En otra vida fue patinadora profesional”.

Puede interesarte

Animada por sus seguidores, Pilar publicó un nuevo video en TikTok, donde mostró el primer contacto de Juana con una patineta. Aunque inicialmente mostró interés, el animal terminó optando por su fiel raqueta rota, dejando de lado el skate. Sin embargo, la joven no perdió la esperanza: “Un amigo me regaló el skate para Juana, pero todavía no le agarra la mano. Es cuestión de tiempo, porque es muy inteligente”.

Los seguidores, encantados con esta historia, ofrecieron sugerencias para ayudar a la mascota a adaptarse al skate, como colocar su raqueta sobre la patineta o ponerle comida para motivarla. Pilar, por su parte, está lista para seguir documentando las aventuras de su deslizante y carismática perra.