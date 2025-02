Patricia Bullrich fue entrevistada por Jonatan Viale este jueves en el canal TN. En el desarrollo de la entrevista, la Ministra de Seguridad de la Nación Argentina fue consultada por los dichos de María Becerra en la Fiesta de la Confluencia 2025.

La artista que hizo el cierre de la fiesta en la Isla 132 de Neuquén, no ocultó su opinión sobre los incendios que afectan a la zona cordillerana de la Patagonia, sobre todo a la localidad de Río Negro, El Bolsón.

«No hay que quedarnos de brazos cruzados porque no se ayuda solo con palabras. Hay que hacer, hay que compartir, hay que visibilizar la situación. Y si el Estado no está dando la ayuda necesaria, la damos nosotros» había dicho Becerra.

El ataque mediático de Bullrich y Milei contra María Becerra

Tras los dichos, la oriunda de Quilmes se convirtió en tendencia el miércoles, luego de que Javier Milei la apuntara con un controvertido meme por sus declaraciones sobre los incendios en la Patagonia.

La polémica continuó este jueves porque Patricia Bullrich atacó y fue crítica sobre la opinión de la artista.

“En primer lugar le voy a decir a becerra que no entiende nada. Todos los medios aéreos que la argentina tiene están a disposición. Ahora, no pueden estar todos los medios aéreos porque si yo mando todos los medios aéreos a las zonas del sur no llegó a corrientes», explicó la ministra.

Patricia Bullrich le respondió a María Becerra tras los dichos de la cantante por los incendios en El Bolsón: "No entiende nada"https://t.co/FGoLCsRMnR pic.twitter.com/8XiOK0nqQR — TN - Todo Noticias (@todonoticias) February 14, 2025

Además explicó sobre los procedimientos que se deben en tomar en este tipo de situaciones:

«Uno tiene que tener una planificación geoestratégica e ir mirando todos los días cómo se comporta. Nosotros tenemos un sistema, el más importante de América Latina, en el que todos los días medimos qué es lo que puede pasar».

Continuando con el desarrollo de su explicación, Bullrich hizo énfasis en que los incendios fueron intencionales:

«Ahora, no podemos medir a un incendiario que te va a El Bolsón y te quema todo. Porque ese incendio caminó en 3 horas 9 kilómetros y quemó 130 hectáreas. El acelerante del incendio que para Bullrich fue el grupo RAM. Acá lo que hay que hacer es poner plata para perseguir a los terroristas que están en la Argentina”.