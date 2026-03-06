Lo que comenzó como un distanciamiento "diplomático" entre las que supieron ser las mejores amigas de la farándula argentina, terminó este jueves en un escándalo de proporciones mediáticas. Paula Chaves decidió que ya fue suficiente y, a través de sus redes sociales, expuso la interna con Zaira Nara como nunca antes, filtrando conversaciones para poner un punto final a las especulaciones.

El "visto malo" que encendió la mecha

El conflicto se reavivó tras las recientes declaraciones de Zaira Nara sobre el incipiente romance entre el polista Facundo Pieres (ex pareja de ambas) y Chechu Bonelli. Mientras que Bonelli tuvo el gesto de llamar a Paula para comunicarle la relación —recibiendo el "visto bueno" de la esposa de Pedro Alfonso—, con Zaira la situación fue distinta.

Al ser consultada por la prensa sobre si Chechu también la había contactado a ella, Zaira lanzó una frase cargada de ironía que no cayó nada bien: “Conmigo no [dio el visto bueno], el visto malo”, disparó entre risas ante las cámaras de eltrece. Esta humorada, que buscaba descontracturar la situación, fue interpretada por Chaves como una provocación directa y una forma de dejarla como "la resentida" de la historia.

El noviazgo entre Paula Chaves y Polito Pieres ocurrió entre 2008 y 2010.

"Me harté de que me nombren": el descargo de Paula

Cansada de quedar envuelta en las declaraciones de su ex amiga, Paula Chaves utilizó su cuenta de Instagram para realizar un descargo furioso. “Por Dios, ¡basta! Dejen de nombrarme y de una vez por todas entiendan que no fue por eso nuestro distanciamiento”, sentenció, refiriéndose a que el problema no es el polista, sino las actitudes de Zaira en el último tiempo.

Para dar veracidad a su hartazgo, la modelo filtró capturas de chats privados donde se lee claramente su pedido hacia la hermana de Wanda: "Le pedí que no me nombre más". Con este gesto, Paula busca cortar el círculo vicioso de declaraciones cruzadas que mantienen vivo un conflicto que ya lleva años.

Zaira Nara y el polista Facundo "Facu" Pieres estuvieron de novios aproximadamente entre dos y tres años.

Un vínculo que no resiste más archivos

El trasfondo del enojo radica en la diferencia de "códigos". Mientras Paula resalta la importancia de la frontalidad (como el llamado que recibió de Chechu Bonelli), siente que Zaira utiliza la ironía mediática para victimizarse o para seguir facturando con un tema que debería ser parte del pasado.

"No voy a estar mendigando una amistad cuando del otro lado siento un freno", había dicho Paula meses atrás. Hoy, ese freno se transformó en un muro infranqueable construido a base de reproches públicos y mensajes de WhatsApp que ya no son de afecto, sino de advertencia.

El quiebre definitivo entre Chaves y Nara marca el fin de una era de "lealtad de pasarela". La exposición de la intimidad por parte de Paula sugiere que ya no hay espacio para la reconciliación. En el vertiginoso mundo del espectáculo, a veces la mejor forma de proteger el presente es dinamitar los puentes con un pasado que se niega a quedar en silencio.