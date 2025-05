Pedro Alfonso estuvo presente en el Monumental durante la goleada de River frente a Barracas Central, que le otorgó el pase a cuartos de final del Torneo Apertura. Sin embargo, lo que realmente conmovió a los fanáticos no fue solo el triunfo del equipo, sino una emotiva escena protagonizada por los actores Boy Olmi y Carola Reyna.

Si no somos como Boy Olmi y Carola Reyna no quiero nada. pic.twitter.com/haftf4haEK — Facu López (@FaacuLopez__) May 13, 2025

A través de sus redes sociales, "Peter" compartió una imagen romántica de la pareja, quienes se tomaron un momento para posar antes de que iniciara el partido.

Carola, desde una de las plateas de River, fue fotografiada por Boy, mientras él compartía en su cuenta de Instagram: “Fui a la cancha con la chica que me gusta”.

El gesto se viralizó rápidamente, generando comentarios emocionados de los seguidores de Alfonso, quienes elogiaron la conexión entre los artistas: “Nunca menos que eso”, “Si no somos Boy y Carola, no quiero nada” y “Los amo, no pueden ser tan almas gemelas” fueron solo algunos de los comentarios que reflejaron la calidez que transmite la pareja.