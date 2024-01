Durante la ceremonia de la 81.ª edición de los Globos de Oro, los actores Pedro Pascal y Kieran Culkin protagonizaron una graciosa situación que no tardó en convertirse en meme.

“A chuparla Pedro. Lo siento. Mío.”



Kieran Culkin a Pedro Pascal en los Globos de Oro 😂😂😂pic.twitter.com/mPdRkIz2bQ — R E P L I C A N T (@Roybattyforever) January 8, 2024

Ambos estaban nominados en la categoría de mejor actor de serie dramática, Pedro Pascal por su papel en 'The Last of Us' y Kieran Culkin por 'Succession'. El ganador del galardón fue Culkin, que en su discurso de aceptación del premio se dirigió al chileno con las palabras "¡Chú*ala, Pedro! Es mío".

Ante la broma de Culkin, Pascal primero se rio y luego fingió llorar. La reacción del actor latinoamericano se hizo viral en las redes sociales, donde los usuarios la describieron como "primer meme de 2024".