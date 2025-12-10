Después de varios días de especulaciones sobre una supuesta crisis entre Pedro Rosemblat y Lali Espósito, el conductor decidió intervenir y terminar con las dudas de la pareja, que blanqueó su romance en febrero de 2024.

Las versiones se encendieron cuando Pedro no apareció en el lanzamiento oficial del documental de Netflix “Lali: la que le gana al tiempo”.

A eso se sumó el silencio de ambos en redes sociales y la actitud esquiva de la cantante ante preguntas sobre su vida sentimental, lo que alimentó una ruptura.

Sin embargo, lejos de un escándalo, Rosemblat eligió responder con humor y, desde sus historias de Instagram dijo: “Quería decirles una cosa, las versiones periodísticas son ciertas”.

Acto seguido, amplió el plano de la cámara y dejó ver a Lali a su lado, mate en mano, riéndose de la situación. “Esta pareja está muerta, de ganas de que vengan a Argentinos Juniors”, remató, dejando en claro que la relación sigue firme.

La aparición de ambos rompió con las dudas y mostró que ambos continúan acompañándose en sus proyectos.