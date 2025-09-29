Una pelea callejera en Río de Janeiro terminó en una escena totalmente inesperada: un vendedor ambulante sin manos logró noquear a su agresor en plena vía pública. El momento fue registrado por vecinos y testigos, y rápidamente se volvió viral en redes sociales.

El hecho ocurrió en una calle céntrica de la ciudad brasileña, donde un joven se trenzó a golpes con el vendedor ambulante, sin imaginar el desenlace que tendría el enfrentamiento. A pesar de su discapacidad, el comerciante logró defenderse con habilidad y derribar a su contrincante, que quedó inconsciente tendido en el suelo, ante la mirada atónita de los presentes.

De acuerdo a medios locales, los protagonistas del violento episodio mantenían diferencias personales desde hacía tiempo, lo que habría sido el detonante de la pelea. Sin embargo, nadie esperaba que el enfrentamiento terminara con el joven completamente noqueado y sin capacidad de reacción.

#INCREÍBLE 🔴| Hombre sin manos noquea a un sujeto con el que peleaba. pic.twitter.com/cUgdOWk39I — Libro Negro (@Libro_negro_) September 28, 2025

“Fue impactante. No lo podíamos creer. El vendedor lo derribó de un solo golpe”, contó uno de los testigos que filmó el momento y lo compartió en redes sociales.

El video del hecho se viralizó rápidamente, generando todo tipo de reacciones en redes sociales. Desde comentarios de admiración hacia el vendedor por su habilidad para defenderse, hasta críticas por la violencia del episodio, el contenido cruzó fronteras y fue replicado por medios de distintos países.

Puede interesarte

Las imágenes muestran claramente el momento en el que, tras una discusión acalorada, ambos comienzan a forcejear y, en un segundo, el joven cae desplomado al suelo producto de un golpe inesperado del comerciante.

Mientras algunos usuarios expresaron sorpresa y respeto por la capacidad del vendedor para sobreponerse a la situación a pesar de su condición física, otros señalaron la necesidad de abordar estos conflictos desde la prevención y el diálogo.