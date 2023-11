"Todavía estoy en shock... la verdad que fue terrorífico. Esos tipos estaban re drogados. Yo me 'comí' dos balazos y si no le daba la llave de la caja fuerte me mataban. De todos modos no alcanzaron a abrirla", reflexiona Luis Couralt, el dueño del drugstore asaltado la mañana del miércoles, desde su cama en el hospital Cullen donde aun permanece internado.

"Fue algo de locos. Uno de los tipos entró a cara descubierta con dos pistolas..., una en cada mano. Creo que eran una calibre 22 y una 9 milímetros. A los otros dos no los pude ver porque tenían el casco puesto. Y el cuarto se tapaba la cara con la capucha de un buzo", comentó en diálogo con Notife

"Primero lo encaran y le pegan al 'Dani', que igual alcanzó a apretar el sensor de la alarma. Entonces uno de los tipos fue y le pegó varios culatazos. Le rompieron la cabeza".

"Cuando ingresaron al local en ese momento había dos o tres clientes. Uno de ellos era una mujer que se puso a llorar a los gritos. Entonces uno de los tipos la zamarreó de los pelos".

"¡Dame la llave o te mato!"

En otra parte el comerciante narró el momento más dramático que fue cuando los ladrones quisieron abrir la caja fuerte del negocio.

"Viene uno de los tipos y me grita ¡dame la llave o te mato!". Yo le digo ´no te la doy´, entonces me pega un tiro en la pierna. La verdad que ahí no sentí nada. Fue como un pinchazo de un mosquito. El tipo me vuelve a pedir la llave y le repito que no se la voy a dar. Entonces me pega un segundo tiro. Ahí fue que me descompuse. Sentí un ardor tremendo en la pierna que me hizo caer al suelo.

"Le tuve que dar la llave porque sino me mataba. De todos modos no alcanzó a abrir la fuerte. Cuando estaba caído el tipo me sacó la plata que tenía en el bolsillo y un celular. Yo siempre estuve consciente que los minutos iban pasando y en cualquier momento podía llegar la policía".

Fue una "batida"

Respecto al motivo del ataque, el comerciante sospecha que pudo haber sido "una batida".

"Teníamos dinero encima. En este negocio tenemos una remesa que pasa distintos días de la semana. Pero sospecho que los delincuentes pudieron tener algún dato. Lo que tengo claro es que esto no fue un robo al voleo".

"Me llama la atención la hora y el lugar que eligieron para consumar el hecho. Estamos en pleno centro, a la hora que actuaron había gran cantidad de gente. Es una zona que está llena de policías, por los negocios y los bancos. No sé... es muy raro todo".

Segundo robo en 72 horas

Más adelante Luis reveló que éste fue el segundo robo que sufre en menos de 72 horas.

El domingo a las 5 de la mañana un malviviente rompió con un piedrazo la vidriera del comercio ubicado en la céntrica esquina de 25 de Mayo y La Rioja. Luego ingresó y sustrajo unos 5 mil pesos de la caja.

En cuanto a su estado de salud, Luis comentó que "por suerte ninguno de los balazos tocó ninguna arteria ni la parte ósea. Me tuvieron que operar para sacarme los proyectiles. Ahora estoy internado pero creo que en las próximas horas me darán el alta", confió.

Por último, al momento de pensar en el futuro, el comerciante sostuvo que "de aquí en adelante tendremos que poner un policía armado en la puerta. De otra manera no se puede seguir", sentenció.