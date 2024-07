Nuevamente, Martín Di Salvo -más conocido como Coscu- fue tendencia en redes sociales, como ha sabido ser en diversas oportunidades donde ha hablado mal de algunas cantantes argentinas. Sin embargo, en este caso, no apuntó contra una artista sino que opinó de Camila Mayan, ex pareja de Alexis Mac Allister.

En un video que se viralizó en las últimas horas, se puede ver al streamer hablar mal de la influencer. Como era de esperarse, la opinión de la gente se dividió y hubo comentarios de todo tipo.

"Coscu habla y no puede evitar hablar, pero odio a la ex de Mac Allister. Perdón, no la conozco y odiar es una palabra muy fuerte", comenzó diciendo. Y, siguió: "Pero cada vez que me aparece algo, no puedo. Perdón, no puedo".

Hasta al momento, la influencer no se manifestó al respecto, pero sus seguidores salieron a atacar al streamer, que meses atrás había quedado en ridículo tras criticar a María Becerra, Nicki Nicole, Cazzu y Lali Espósito.