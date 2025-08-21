El delincuente, aún no identificado, ingresó al local tranquilamente y sin violencia. El ladrón hasta le ofreció un vaso de agua a la empleada del local.

Una inusual escena se produjo el martes por la tarde en una heladería de Mar del Plata, cuando un hombre ingresó al local y antes de llevar a cabo un robo le pidió disculpas a la empleada. Incluso la tranquilizó y la invitó a relajarse antes de que todo ocurriera.

El episodio ocurrió sobre la calle Constitución al 6200, cerca de las 19.30 horas. El delincuente, sin recurrir a la violencia ni exhibir armas, pasó por detrás del mostrador y comenzó a tomar la recaudación de la caja registradora ante la mirada atónita de la mujer que estaba trabajando en ese turno. Mientras ejecutaba el robo, le pedía disculpas para evitar que la víctima se alarmara.

Todo quedó grabado por las cámaras de seguridad del local. En las imágenes registradas se observa al ladrón ingresar al establecimiento y actuar tranquilamente. Durante toda la secuencia, evitó realizar amenazas o mostrar algún tipo de violencia física y verbal. Al respecto, el propietario de la heladería señaló: “Llama mucho la atención la situación porque el flaco le pide disculpas cuando le roba, y después le dice: ‘Tranquilizate, tomá un vaso de agua, te tengo que robar’”.

En el video publicado por el portal 0223.com, se podía ver que en el lugar no había clientes, lo que podría haber generado mayores disturbios, y a la trabajadora visiblemente consternada. Hasta el momento, las autoridades no identificaron al autor del robo ni existen reportes sobre detenciones relacionadas con el caso.

Este tipo de delitos vienen ocurriendo en el último tiempo, pero hasta el momento ninguno de los casos fue como el recientemente acontecido. Por lo general, las escenas son más violentas, con amenazas y uso de armas.