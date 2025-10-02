Un hombre que circulaba en un Toyota Yaris robado fue detenido tras una persecución en Mar del Plata. En la huida chocó cuatro autos y atropelló a una motociclista que terminó internada con fracturas. El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad.

Un sujeto de 30 años escapó de la Policía este jueves a bordo de un Toyota Yaris que había sido robado durante una entradera el pasado 25 de septiembre. La persecución comenzó en la zona norte de Mar del Plata y se extendió por varias cuadras con momentos de extrema peligrosidad para peatones y automovilistas.

En la fuga, el conductor perdió el control del vehículo y chocó contra al menos cuatro autos estacionados. En medio de la maniobra arrolló a una motociclista, a la que arrastró unos 15 metros antes de ser aprehendido por los patrulleros que lo perseguían. La mujer fue trasladada de urgencia al Hospital Interzonal con fracturas.

🔴VIDEO Con el capot levantado y a toda velocidad: así escapaba el conductor que chocó cuatro autos y atropelló a una motociclista.

El momento de la huida quedó registrado en un video difundido por medios locales. Las imágenes muestran al Toyota Yaris circulando a toda velocidad con el capot levantado y zigzagueando entre autos hasta que impactó de frente en una esquina.

El hombre de 30 años fue detenido al descender del vehículo luego de la persecusión (Foto: gentileza 0223)

El sospechoso fue detenido en el lugar y trasladado bajo custodia policial. Según informaron fuentes de la investigación, también sufrió lesiones leves en el choque y permanece internado. En el operativo, cuatro policías resultaron golpeados pero se encuentran fuera de peligro.

La Policía confirmó que el auto tenía pedido de secuestro activo y que su conductor será imputado por encubrimiento, lesiones y daños, además de resistencia a la autoridad. El caso quedó en manos de la fiscalía de Flagrancia, que dispuso las medidas de prueba y la declaración del detenido en las próximas horas.