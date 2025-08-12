Un robo, persecución, choque e incendio ocurrió este martes por la madrugada en el barrio porteño de Villa Soldati y el operativo finalizó con tres adolescentes heridos, que debieron ser trasladados al hospital por el SAME.

Fuentes policiales le informaron a la agencia Noticias Argentinas que el episodio se inició en la madrugada de este martes cuando personal de la Comisaría Vecinal 7A de la Policía de la Ciudad detectó, en el cruce de las avenidas Perito Moreno y Lafuente, un Citroën C3 Picasso en contramano y tras ordenarse la detención de la marcha el conductor aceleró iniciándose la persecución.

De acuerdo a lo que se pudo comprobar durante la evasión, el vehículo tenía alerta por robo del sábado último con intervención de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 12, a cargo de Martín Perrando.

A su vez, se pudo constatar que el conductor del auto era un adolescente, quien iba acompañado por otros menores.

Puede interesarte

Tras varias cuadras de una persecución a alta velocidad, el menor que conducía el automóvil, perdió el control del mismo, se subió a la vereda, chocó contra el frente de una casa en la esquina de San Pedrito y Rabanal, en Villa Soldati y se incendió.

De inmediato, arribaron al lugar dos dotaciones de los Bomberos Voluntarios de Villa Lugano y médicos del SAME que asistieron a los sospechosos.

Se determinó que los acusados, de 15, 16 y 17 años, fueron trasladados por el SAME, con consigna policial al hospital Penna por politraumatismos.