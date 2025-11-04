Alrededor de la 1:20 de la tarde, el movimiento comercial en el centro de Lambayeque se interrumpió por escenas de tensión en la agencia de Caja Piura. Dentro del local, tres sujetos armados sorprendieron al vigilante y lo golpearon antes de intentar acceder a las áreas internas. El personal, presionado por el riesgo, activó una alarma silenciosa que permitió avisar a la Policía sin generar alerta en la zona.

En diálogo con RPP, el presidente del Directorio de Caja Piura, Javier Bereche, confirmó que la activación de este sistema fue clave para evitar que el asalto se consumara. “Uno de nuestros colaboradores llegó a activar la alarma silenciosa que tienen la mayoría de—o todo el sistema bancario peruano, y la reacción inmediata de la Policía Nacional del Perú […] resultó en la captura de uno de estos delincuentes y el acorralamiento de otro”, señaló.

El despliegue policial ocurrió en cuestión de instantes. Patrulleros cercaron las vías próximas al banco y agentes ingresaron al perímetro con cautela, conscientes de que los responsables seguían dentro o muy cerca. Una esquina de la agencia concentró la atención de los efectivos, pues uno de los sospechosos quedó atrapado en ese punto, empuñando un arma y sin intención de entregarse pese a las órdenes directas de los agentes.

Según el relato policial, el sujeto se disparó en la cabeza cuando quedó sin ruta de escape. Sus dos acompañantes aprovecharon el desorden para salir del área. Uno escapó por una calle lateral y otro subió a una motocicleta, de acuerdo con la referencia de los agentes y personas que se encontraban cerca.

Bereche confirmó esta versión al señalar que, de acuerdo con la información preliminar, “el segundo delincuente optó por autolesionarse y lamentar—haya perdido la vida”. Agregó que el hecho ocurrió “exactamente a la una y veinte”, tal como también señaló el comunicado institucional de Caja Piura difundido horas después.

Tras el hecho, el sujeto que se disparó fue trasladado al hospital Belén, donde se confirmó su fallecimiento. De acuerdo con la información de la PNP, el investigado presentaba antecedentes por robo agravado. Además, se presume que las armas halladas correspondían a equipos sustraídos días atrás a vigilantes de otros establecimientos. La Policía no descarta la intervención de un cuarto implicado que habría salido del lugar en motocicleta.

Identificación de los implicados



El jefe de la División de Investigación Criminal, César Díaz, junto al jefe de la Región Policial Lambayeque, Luis Bolaños, ofreció precisiones sobre los detenidos y los fugitivos. Díaz señaló: “El fallecido responde al nombre de Julio Alejandro Antón Navarro, 33 años, natural de Chiclayo, y el que quedó detenido, Wilson Martínez Cumpa, alias el Viejo, de sesenta y cinco años”.

Uno de los reporteros preguntó por el tercer involucrado. Díaz confirmó: “Sí, también está identificado, pero lo mantenemos en reserva para continuar con las investigaciones”. Luego, ante la consulta sobre el número total de participantes, agregó: “Al parecer, habría un cuarto que está en proceso de investigación todavía”.

Desde el grupo de agentes, otro efectivo reforzó que uno de los fugitivos escapó en motocicleta. “El que fugó estaba en una motocicleta, ¿cierto?”, dijo Díaz. La respuesta vino inmediata: “Sí”.

El hombre que se disparó perdió la vida rumbo al hospital Belén. Según se dio a conocer, el fallecido tendría antecedentes por delitos contra el patrimonio. La Policía mantiene un operativo en diferentes sectores de Lambayeque para dar con los dos fugitivos y verificar si existió participación de un cuarto implicado, tal como señaló el equipo investigador.

La región policial informó que no se reportaron heridos entre los trabajadores ni entre los clientes de la agencia. También precisó que ampliará la información conforme avancen las diligencias y se determine la participación exacta de los implicados.

Bereche reafirmó esto último y remarcó que “la seguridad de nuestros clientes ha estado garantizada, la seguridad de nuestros trabajadores ha estado garantizada”, agradeciendo la rápida respuesta policial y la efectividad del protocolo aplicado por Caja Piura.