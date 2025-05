Un joven de 27 años denunció que el chofer de una aplicación de viajes lo amenazó con un cuchillo en pleno trayecto hasta su casa, en el oeste del Gran Buenos Aires, y que se tuvo que tirar del auto en movimiento para escapar.

“Para mí, fue un intento de secuestro, o un robo con intento de homicidio”, expresó Brandon, que relató el momento en el que tuvo que arrojarse del vehículo por temor a perder la vida en manos de un hombre que le mostró un arma blanca de forma repentina.

Todo sucedió el pasado miércoles, a bordo de un auto en el que la víctima regresaba a su hogar, y que era conducido por un sujeto cuyo nombre figuraba en la app, aunque no se sabe de forma oficial si esa es su identidad real.

En la denuncia del caso, el damnificado recordó que subió al vehículo en Avenida Crovara y General Paz, y que todo transcurría normalmente. Nunca se imaginó lo que iba a pasar cuando faltaba poco para llegar a destino.

Mientras manejaba, el remisero realizó un “volantazo” por la calle Rucci, hacia la avenida Brigadier Juan Manuel de Rosas, en dirección contraria a la ruta que tenían que tomar, lo que alarmó inmediatamente.

Desesperado, Brandon no se dejó paralizar por el miedo y reaccionó rápidamente, incluso poniendo en riesgo su vida, para alejarse del sujeto al volante, que habría cambiado su actitud de un momento a otro y ya tenía otras intenciones. “Su cara totalmente transformada, parecía otra persona”, remarcó. Fue ahí que abrió la puerta como pudo y se arrojó a la calle.

“Tenía una faca de como 20 centímetros, y me la apuntó directo al cuello”, aseguró. “Cuando yo quise manotear la mochila del impulso también me tiro un facazo a las manos, ahí fue cuando escape como pude, llovía torrencialmente, no había nadie en la calle, y era noche de paro de colectivos”, señaló.

El agresor se alegó del lugar con las pertenencias de Brandon, tales como su uniforme de trabajo, y su billetera con sus tarjeras de crédito y débito. En estado de shock, corrió varias cuadras hasta llevar a su vivienda.

“Como el celu lo tenía en el bolsillo, le avise a mi familia rápido. En ese momento empecé con ataques de pánico y me encerré en mi habitación hasta que llegó mi mamá y mi prima y me llevaron hasta la comisaría para hacer la denuncia”, contó.

Más tranquilo, comentó la terrible experiencia que sufrió en redes sociales, en una publicación compartida para alertar a otras potenciales víctimas, y la respuesta lo dejó más preocupado. Algunas de las personas que se comunicó con él, afirmaron reconocer al acusado, quien tendría graves antecedentes delictivos. Sin embargo, sigue libre.

Además, el denunciante descubrió que quisieron hacer una compra con las tarjetas a su nombre. Por lo tanto, el autor del hecho, que ya habría sido identificado, permanece impune.