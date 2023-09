Hace semanas se viene rumoreando que el cártel mexicano está en contra de que Peso Pluma se presente el 14 de octubre en Tijuana, una ciudad fronteriza con los Estados Unidos. La intención de las bandas de crimen organizado es que se cancele el show y ya habrían empezado a intentar boicotearlo.

Este martes apareció un pasacalle donde se puede leer: “Esto va para ti, Peso Pluma. Abstente de presentarte el día 14 octubre porque será tu última presentación por irrespetuoso y lengua suelta, te presentas y te vamos a partir tu madre”. Además de esta amenaza de muerte al artista que popularizó los corridos tumbados -antes conocidos como “narco-corridos”-, otras pancartas fueron colocadas en distintos puntos de la ciudad.

Por estos hechos se logró detener a uno de los implicados. El fiscal regional Edgar Mendoza sostuvo que ya se iniciaron las investigaciones correspondientes que llevaron al aseguramiento de un sujeto por droga y “terrorismo”. Según los medios mexicanos, las letras del novio de Nicki Nicole podría haber creado temas que le habrían molestado principalmente al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En tanto, la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, que debió de irse a vivir temporalmente a un cuartel militar porque también fue amenazada, señaló que la razón de estos carteles se deriva de que Peso Pluma suele hacer “apología del delito” en sus interpretaciones.

La situación por el momento parece no preocuparle a Peso Pluma, quien cantó en vivo anoche durante la entrega de los MTV Video Music Awards 2023 en Nueva Jersey y fue nominado a Mejor Artista.

“Estoy acá por la música, eso es lo que me trajo aquí. Le digo a la gente que me siga por lo que he hecho. Yo sigo con mi gira normal en los Estados Unidos, cumpliendo mis sueños y poniendo la bandera mexicana bien en alto”, sostuvo el músico cuando le consultaron sobre las amenazas durante su paso por la alfombra roja.