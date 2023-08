Una fotógrafa marplatense sufrió un grave accidente en Río de Janeiro. La hélice de un barco le arrancó la mano derecha y el antebrazo. La familia inició una colecta solidaria en las redes sociales donde pide ayuda económica para la recuperación de la joven.

Según contó su hermano mellizo, Brian, el accidente ocurrió en circunstancias que no son muy claras. "Algunos dicen que vino una ola y ella por proteger a un niño cayó, pero no se sabe bien”, sostuvo.

Brenda Gisel González, de 30 años, es madre de una nena de cinco y vive hace ocho en Arraial do Cabo, una ciudad que está situada en la zona de Regiao dos Lagos, dentro del estado de Río de Janeiro. Además, es fotógrafa y la mano que perdió es la hábil, razón por la que el hecho significa un cambio radical en su vida.

La hélice del barco la golpeó en el brazo derecho y le causó heridas severas. La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital de Arraial do Cabo. Debido a la gravedad de la lesión fue necesario amputarle la mano y parte de la extremidad.

"Bren, la mamá de mi hija, sufrió un terrible accidente en Arraial do Cabo y perdió parte del brazo derecho. Estamos haciendo una vaquita para ayudar en costos de recuperación y en todo lo que sea necesario para que no le falte nada ya que no sabemos por cuánto tiempo no podrá trabajar”, escribió su novio en la red social Instagram.

Cómo ayudar a Brenda



Su familia impulsó una colecta solidaria en la plataforma brasileña Vakinha que recibe dinero desde cualquier parte del mundo. También se puede colaborar mediante la cuenta de un familiar en la Argentina. Caja de ahorros a nombre de Virginia Natalia Dimanche.

Clic aquí: VAKINHA



o a través de la Cuenta Argentina:

Alias: Todos.por.bren

Caja de ahorro

Cuenta DNI: Virginia Natalia Dimanche