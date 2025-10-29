Este martes 28 de octubre se llevó a cabo la audiencia de cesura en el juicio por jurados contra Pedro David Medina, quien fue hallado culpable del crimen de Norma Alegre, cometido en mayo de 2024, en Concordia.

Medina fue declarado por el jurado autor penalmente responsable de los delitos de homicidio criminis causa y robo por escalamiento, en una investigación que llevó adelante la fiscal Julio Rivoira.

Durante la instancia, la fiscal y el abogado querellante, Carlos Conti, solicitaron la pena de prisión perpetua, mientras que el defensor Carlos Medina pidió una condena de 25 años de prisión para su defendido.

Tras escuchar a las partes, el vocal del Tribunal de Concordia, Dr. Germán Dri, fijó para el próximo 5 de noviembre la audiencia en la que dará a conocer la pena que recaerá sobre el acusado.

EL HECHO

El joven fue acusado del brutal asesinato de Norma Alegre, ocurrido en mayo de 2024 en la esquina de Misiones y Liniers, del barrio Nebel. También se le atribuye haber prendido fuego la vivienda para ocultar el crimen y haber provocado graves heridas al padre de la víctima, un hombre de 97 años que logró sobrevivir tras ser rescatado por los bomberos.

El crimen se registró alrededor de las 7.30 de la mañana del martes 7 de mayo, cuando Norma Alegre, de 65 años, fue asesinada de al menos ocho puñaladas. Según la investigación, Medina ingresó a la vivienda tras escalar un impedimento físico con la intención de robar, y luego de cometer el homicidio prendió fuego la casa en un intento por borrar evidencias, sin advertir que en el interior se encontraba el padre de la víctima.

El hombre mayor fue rescatado en grave estado, con quemaduras e intoxicación por inhalación de humo, y trasladado de inmediato al Hospital Delicia Concepción Masvernat, donde permaneció internado en la Unidad de Terapia Intensiva durante varias semanas.