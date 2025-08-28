Ale Sergi y Juliana Gattas debieron elegir al mejor concursante en su primera noche de los “Playoffs” del reality de canto, que conduce Nico Occhiato en Telefe. ¡Enterate más, en la nota!

Después de la definición del team Lali y Luck Ra, le llegó el turno al equipo de Miranda! en los “Playoffs” de “La Voz Argentina”. En su primera noche, el jurado compuesto por Ale Sergi y Juliana Gattas tuvieron que salvar a un participante, el primero de otros cuatro que deberán elegir en el reality de canto que se transmite por Telefe y stream.

En el programa de este miércoles 27 de agosto, ocho concursantes del team Miranda! se subieron al escenario. A saber: Aimel Sali, Joaquín Martínez, Abril Robledo, Federico Caravatti, Emiliano Villagra, Lisandro Domínguez, Thomas Guzmán y Eugenia Rodríguez.

Tras el último corte de la noche, Nico Occhiato le pidió al dúo de pop una decisión. Luego de agradecerles la entrega y asegurar que están en un nivel muy alto de la competencia, Juliana Gattas comunicó: “Quien continúa es Joaquín Martínez”.

Mañana, jueves 28 de agosto, cantarán los tres participantes restantes. Luego de que eso ocurra, Miranda! salvará a cuatro participantes más. Los que no sean elegidos pasarán inmediatamente al voto telefónico, cuyo público otorgará tres lugares más en “La Voz Argentina”.

Las devoluciones para Joaquín Martínez

En una noche en la que el duo Miranda! tenía que salvar a uno de los participantes, Joaquín solo recibió elogios de parte de los coaches. “Que querés que te diga… yo por circunstancias de la vida y del programa tuve que dejar irte, pero te sigo disfrutando mucho. Lo hiciste muy bien, me olvidaba lo lindo que era y lo hiciste más bonito. Sos un genio Joaco, es un orgullo que estés acá”, reconoció Soledad Pastorutti, su última coach.

Cuando fue el turno de Lali Espósito, la cantante elogió la presentación del zapalino. “Me dejaste la piel de gallina toda la canción. Pude seguir el cuento de esta canción gracias a cómo lo decías. Siempre me escuchó mucho verte cantar y es mi Joaco favorito. Siento que sos una de las voces más bellas que aparecieron este año en La Voz”, dijo. “Me encanta escucharte cantar es una pena que no sea en el team Lali”, reconoció.

“Nos emocionamos muchísimo. Me emocionó mucho porque te marcamos una cosita que fue de interpretación y fue increíble. Entendiste todo. No exageraste. Confiaste en la pureza que tiene tu voz. Te aplaudo de pie”, remarcó Juliana Gattas emocionada por la presentación del neuquino.