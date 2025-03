"Cancelar": según el diccionario no escrito de las redes sociales y el mundo virtual, se llama de esa forma a la acción de "dejar de seguir" o "rechazar con fervor" a algún artista, deportista o celebridad que hace o dice algo que no le gusta o causa urticaria a los fanáticos. La que sufre eso, por estas horas, es la cantante Emilia Mernes, a la que se acusa de haber sido "muy despectiva con los argentinos".

Mernes, novia de su colega "El Duki", ha estado envuelta en alguna que otra polémica precisamente por lo contrario: por no hablar y no pronunciarse, como sí hacen algunos de sus colegas, frente a temas candentes o de actualidad plena. Se le reclamó, por ejemplo, que no dijo nada ante el furioso ataque que recibió Lali Espósito por parte del presidente Javier Milei, por algunos funcionarios de su gobierno y, curiosamente, por un grupo de periodistas muy afines a la gestión libertaria.

También se dijo, en estos tiempos recientes, que Emilia coqueteó con la idea de irse a vivir al exterior. Miami, cuentan, sería el destino que habría elegido a pesar de la resistencia que le opuso su pareja, quien según sus allegados no ve con buenos ojos la idea de dejar la Argentina. Los dos viajan de manera constante, pero solo para cumplir tareas profesionales. Tarde o temprano, antes o después, siempre vuelven.

Pero en un video que circula desde hace unos momentos en las redes sociales se ve y es escucha a Emilia, quien está considerada una de las jóvenes más talentosas y más bonitas "del espacio", hablar de una manera que no cayó nada bien entre la gente. Se la ve ingiriendo un trago de un wiskie muy famoso (aquel que el Coco Basile consideró "un elissir") y de repente se pone a hablar. "Hay que decir que (nombra a la marca) nos puso bebadas. Pero estamos diosas". ¿Tomo de más? Quién sabe.

Puede interesarte



QUE DIJO EMILIA MERNES QUE LA ESTAN CANCELANDO EN MASA

Después, mira a alguien y le dice "Zecca, hay que venir a vivir acá". Su interlocutora, a la que no se le ve la cara, le responde con tono de advertencia "noooo, te van a cancelar". Obviamente, esa persona conoce el paño. En ese momento Mernes suelta una carcajada y mirando fijo a la lente que la filmaba y sin soltar el vaso de añejo tira la frase que provocó escozor: "Eu yo nunca dije que me iba a ir a vivir a Miami... ¡¡manga de muertos de hambre!!". En ese instante, nadie sabe a título de qué, la boca aparece "blureada".

más allá de lo de emilia mernes diciéndole muertos de hambre a los argentinos, quien en su equipó pensó que era buena idea publicarlo??????? pic.twitter.com/mY4wjP8jkL — danita.🪐 (@imdanita02) March 13, 2025

El video sigue. Incluso le ponen el "piiiip" que suele cubrir los insultos que suelta alguien en público. Apenas trascendió ese material la gente se volcó en masa en las redes para anunciar que Emilia era una nueva "cancelada" ya que "no se le puede hablar de esa forma a los mismos que te sacaron del anonimato y te dieron de comer cuando no eras nadie". Con ese argumento como punta de lanza, decenas, cientos, miles de seguidores horrorizados con sus palabras decidieron hacer justicia "virtual". Veremos cómo sigue.