Una maratón en Incheon, Corea del Sur, provocó un intenso debate internacional debido a la actitud de un entrenador hacia una corredora.

La situación se tornó controvertida cuando la atleta, Lee Su-min, intentó apartarse de su entrenador, Kim Wan-gi, quien la abrazó con una toalla inmediatamente después de que ella cruzara la meta.

Este incidente generó reacciones en redes sociales, donde se cuestionó la conducta del entrenador. Lee, de 27 años, había finalizado la carrera en un tiempo de 2 horas, 34 minutos y 41 segundos, convirtiéndose en la primera en su categoría en la división femenina nacional.

Lee Su Min critica, con toda la razón del mundo, la acción de su entrenador.

No recibió ninguna disculpa ni reconocimiento y dijo que actualmente se encuentra en recuperación médica durante dos semanas debido al dolor físico y el estrés emocional.

El suceso ocurrió el 23 de noviembre en el distrito de Songdo. Tras la llegada de Lee, Kim se acercó para cubrirla con una toalla, una práctica común para prevenir la hipotermia. Sin embargo, las imágenes que circularon mostraron a Lee visiblemente incómoda, apartando el brazo de su entrenador mientras él persistía en su intento de cubrirla.

Esto intensificó la polémica y llevó a la atleta a aclarar lo sucedido, negando que se tratara de acoso sexual.

En una publicación en Instagram, Lee Su-min expresó que nunca calificó el episodio como acoso y enfatizó que el problema no era si había o no intención sexual. Relató que sintió un dolor intenso debido a un contacto físico repentino y fuerte justo después de terminar la carrera.

"En ese momento, me sentía desorientada y con dificultad para respirar", comentó. También mencionó que experimentó un tirón fuerte en el costado y un dolor agudo en el pecho. Lee agregó que no recibió disculpas de su entrenador y que se sintió frustrada por la falta de reconocimiento de su parte.

A pesar de la controversia, Kim Wan-gi no intentó resolver la situación ni se comunicó con ella. Lee ofreció disculpas a sus seguidores por el episodio, lamentando que un evento que debía ser una celebración se viera opacado por este conflicto.

Por su parte, Kim Wan-gi ofreció su versión de los hechos tras la difusión de las imágenes. Afirmó que se trató de un malentendido y negó haber tenido un contacto físico inapropiado. En una entrevista, explicó que su intención era ayudar a Lee, ya que las maratones son eventos exigentes y muchas atletas se desmayan al cruzar la meta.